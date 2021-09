1 Alessandro Cattelan allo Zecchino d’Oro

Sono anni che Alessandro Cattelan è uno dei volti più amati del piccolo schermo. Con i suoi modi di fare e la sua simpatia infatti il conduttore è da tempo nel cuore del pubblico, e senza dubbio anche uno dei più seguiti. Come sappiamo qualche mese fa il presentatore ha deciso di stravolgere la sua vita, e dopo ben 10 anni ha detto addio a X Factor, per mettersi alla prova con nuova esperienza. Dopo aver lasciato il talent show e Sky, per Cattelan è arrivata una nuova grande opportunità: un programma in prima serata su Rai 1! Domenica 19 settembre così Alessandro debutta con la trasmissione Da Grande, che andrà in onda con due puntate sul primo canale della rete pubblica.

Si tratta di uno show in cui si ballerà, si canterà e ci saranno anche tanti monologhi riflessivi. Non mancheranno naturalmente tanti ospiti, e proprio nel corso della prima serata a raggiungere Cattelan sul palco saranno Luca Argentero, Antonella Clerici e Carlo Conti, Elodie e Il Volo. In occasione della seconda serata invece al fianco del conduttore ci saranno tra i tanti Serena Rossi, Lillo e il campione olimpico Gianmarco Tamberi.

In attesa del debutto su Rai 1 con Da Grande, qualche giorno fa Alessandro Cattelan è stato ospite del programma Oggi è un altro giorno. Nel corso della chiacchierata la conduttrice Serena Bortone ha mostrato al suo collega una clip nella quale assistiamo al suo debutto televisivo. Non tutti infatti sanno che da bambino Cattelan ha partecipato allo Zecchino d’Oro in qualità di giudice, e naturalmente il filmato inedito ha emozionato non solo lo stesso presentatore, ma anche il web.

Nel mentre Alessandro nel corso di una recente intervista ha anche parlato del perché ha deciso di lasciare X Factor, come sta vivendo il cambiamento e di questo suo nuovo attesissimo show. Andiamo a leggere le sue dichiarazioni.