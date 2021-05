1 La rivelazione di Alessandro Cavallo

Uno dei concorrenti più amati ed apprezzati di Amici 20 è stato senza dubbio Alessandro Cavallo. Fin dal primo momento infatti il ballerino ha conquistato non solo il cuore del pubblico, ma anche quello dei professori e in seguito, durante la fase del Serale, quello dei giudici. A poco a poco così l’allievo di Lorella Cuccarini ha saputo farsi strada all’interno del talent, arrivando fino alla finale! Ma non solo. Come se non bastasse grazie al suo immenso talento Alessandro ha ricevuto anche due allettanti offerte di lavoro e attualmente sta valutando tutte le opzioni possibili per il suo futuro.

Nel mentre in queste proprio Alessandro Cavallo è stato protagonista di un’intervista per DeaKids e nel corso della chiacchierata ha svelato con quali allievi di Amici 20 ha legato di più. Il ballerino ha così ammesso di aver avuto con tutti un bellissimo rapporto, e di aver stretto tante amicizia. Tuttavia quelli a cui si sente più vicino sono Aka7even ed Enula. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“Chi mi porto nel cuore tra in compagni di casetta di Amici? Penso di aver legato un po’ con tutti, ma in particolare con Aka7even e con Enula. È stata una bellissima esperienza da questo punto di vista”.

Pare dunque che Alessandro Cavallo oltre ad aver vissuto una meravigliosa esperienza, abbia stretto anche delle importanti amicizie all’interno della scuola di Amici 20. Nel mentre solo qualche giorno fa il ballerino ha parlato del suo percorso e delle offerte di lavoro ricevute. Andiamo a scoprire le sue parole.