1 Gioia per Alessandro Cavallo

Solo qualche ora fa come sappiamo si è svolta la registrazione della semifinale di Amici 20, e come sempre sul web sono uscite le prime anticipazioni. A gareggiare per ottenere un posto per l’ultima puntata è anche Alessandro Cavallo, che senza dubbio è uno dei concorrenti più amati e seguiti di questa edizione. Il ballerino è entrato a far parte della scuola a programma già iniziato, tuttavia fin dal primo momento ha conquistato il cuore sia del pubblico che dei professori, convincendo a pieno tutti. A poco a poco così l’allievo di Lorella Cuccarini ha saputo farsi strada, ed è così riuscito ad arrivare al Serale.

A quel punto Cavallo ha fatto breccia anche nei giudici, che più volte l’hanno premiato facendogli vincere varie sfide. Nel mentre il web e il pubblico si chiede cosa accadrà e se Alessandro riuscirà ad arrivare in finale. Nonostante attualmente non sia ancora ben chiaro il suo destino, qualche ora fa per il ballerino è arrivata una grande ed incredibile opportunità. Ma vediamo di cosa parliamo.

Proprio nel corso della registrazione della semifinale di Amici 20, come ci svela Il Vicolo delle News, Alessandro Cavallo ha ottenuto un’offerta di lavoro! Al ballerino è stato infatti proposto di partecipare al musical Dirty Dancing nel progetto Broadway Milano con Karl Sydow! A quel punto l’allievo della Cuccarini, emozionato ed incredulo, non ha potuto fare altro che accettare l’offerta.

Mentre attendiamo di capire quale sarà il destino di Alessandro ad Amici, rivediamo cosa è accaduto qualche giorno fa, quando a parlare del rapporto col ballerino è stata Enula.