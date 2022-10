Ora protagonista a Ballando con le Stelle, Alessandro Egger in passato ha recitato in Un Medico In Famiglia. Lo ricordate?

In passato ha prestato il suo volto per la Kinder e non solo, oggi lo vediamo come uno dei concorrenti di Ballando con le Stelle. Stiamo parlando di Alessandro Egger, in gara con l’insegnante di ballo e coreografa, Tove Villfor. Ma lo ricordate quando ha recitato in una delle fiction italiane più amate e seguite? Ebbene sì, il modello e attore ha preso parte nel 2014 alla nona stagione di Un Medico In Famiglia.

Lo stesso Alessandro ha postato un video su TikTok dove ricorda l’episodio che l’ha visto protagonista dello show di Rai 1. Ecco qui il filmato condiviso sulla piattaforma social…

Entrando nel dettaglio si tratta della puntata numero 12 (Una lettera per Giada) della nona stagione di Un Medico In Famiglia in cui è comparso appunto Alessandro Egger. L’episodio è andato in onda il 16 aprile 2014 e ha raccolto la bellezza di 3.923.000 telespettatori e uno share pari al 14,92%.

Ma non solo Un Medico in Famiglia nella carriera di Alessandro Egger. Perché l’attore in tutti questi anni lo abbiamo visto anche in Shades of Truth e The Band. Recentemente, più precisamente nel 2021, ha recitato in House Of Gucci. Nella pellicola diretta da Ridley Scott ha avuto il piacere di lavorare con artisti del calibro di Lady Gaga, Adam Driver e Jared Leto.

Ma non solo sit-com e cinema, in carriera Alessandro ha avuto modo di partecipare insieme alla madre Cristina Vittoria Egger Bertotti alla sesta edizione di Pechino Express. La loro avventura però è durata meno del previsto, dato che sono stati i primi a essere eliminati.

