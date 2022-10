La confessione di Ema Stokholma

Durane la puntata di Ballando con le Stelle quando è arrivato il turno di Ema Stokholma e Angelo Madonia è accaduto qualcosa che ha totalmente mandato in visibilio il web. Come ogni concorrente, prima della performance, abbiamo avuto modo di seguire cosa hanno raccontato durante la settimana.

Ema Stokholma e Angelo Madonia hanno manifestato fin da subito grande complicità. La conduttrice radiofonica in un “confessionale” ha espresso parole al miele per il suo insegnante. Le sue parole sono state interpretate dai più come un chiaro interesse da parte sua: “Mi piace Angelo Madonia. Era da tempo che non incontravo un uomo che mi piace. Mi sento una bambina, mi è cambiata la vita, perché so che c’è una persona in più sulla quale posso fare affidamento”, ha detto senza troppi giri di parole. Potrebbe trattarsi anche solo di stima nei confronti di un grande professionista.

Successivamente le immagini si sono spostate nuovamente sulla preparazione settimanale, fino a che a un certo lui l’ha presa in braccio e portata in un altro angolo della sala danza. A quel punto i due si sono avvicinati particolarmente e tra loro è quasi scattato un bacio, sebbene scherzassero. Quanto accaduto ha chiaramente attirato l’attenzione del pubblico. I telespettatori si chiedono cosa si celi dietro questo rapporto. Tra Ema Stokholma e Angelo Madonia sta nascendo qualcosa davvero? Difficile a dirsi considerando il fatto che l’insegnante è sposato e ha dei figli, anche se a riguardo non conosciamo granché.

Anche durante l’esibizione in molti hanno notato grande complicità tra loro e poco dopo tutti i giudici si sono espressi su quanto portato in scena. Quando poi Rossella Erra ha detto la sua, ci ha tenuto a far notare la grande complicità tra i due: “Voi altro che caffè, qui siete direttamente all’antipasto e al primo“, ha detto ironizzando. Ema Stokholma ha risposto con un sorriso: “Non c’è trippa per gatti”, ma la giurata è parsa molto poco convinta.

Vedremo come si evolverà il rapporto tra Ema Stokholma e Angelo Madonia a Ballando con le Stelle. A oggi sembrano aver instaurato un bel feeling a livello lavorativo.

