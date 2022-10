Chi è Alessandro Egger? Età, fidanzata e Instagram

Andiamo a scoprire tutto quello che c’è da sapere su Alessandro Egger, concorrente di Ballando con le Stelle 2022, dall’età, all’altezza, alla vita privata, alla fidanzata, a dove poterlo seguire sui social e su Instagram.

Chi è Alessandro Egger

Nome e cognome: Alessandro Egger

Età: 31 anni

Data di nascita: 6 settembre 1991

Luogo di nascita: Belgrado

Segno zodiacale: Vergine

Altezza: 1 metro e 90 centimetri

Peso: informazione non disponibile

Professione: modello e attore

Fidanzata: Alessandro è fidanzato con Madalina Doroftei

Figli: Alessandro non ha figli

Tatuaggi: non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @alessandroegger

Profilo TikTok: @alessandroeggerufficiale

Alessandro Egger età e biografia

Ecco cosa sappiamo sulla biografia di Alessandro Egger. Il concorrente di Ballando con le Stelle 2022 è nato il 6 settembre 1991 a Belgrado, in Serbia. La sua età è dunque di 31 anni. La sua altezza è invece pari a 1 metro e 90 centimetri, mentre sconosciuta è l’informazione circa il suo peso.

Sappiamo che all’età di 5 anni Alessandro si trasferisce con la sua famiglia in Italia, più precisamente a Como, dove vivrà per tutta l’adolescenza.

Successivamente si trasferisce a Londra e in seguito a Milano, dove attualmente vive per lavoro.

Ma vediamo cosa sappiamo sulla sua vita privata.

Vita privata

In molti si chiedono se Alessandro Egger abbia una fidanzata.

La risposta è sì!

Da circa 10 anni infatti il modello è legato alla collega rumena Madalina Doroftei.

Vi chiedete dove seguire Alessandro sui social e su Instagram? Ve lo sveliamo.

Dove seguire Alessandro Egger: Instagram e social

Scopriamo dove seguire Alessandro Egger sui social, e in particolare su Instagram.

Il concorrente di Ballando con le Stelle 2022 ha un profilo attivo, che vanta più di 123 mila follower.

Alessandro ha anche un profilo TikTok, dove condivide i momenti più belli della sua vita privata e si mostra spesso insieme alla sua fidanzata.

Andiamo a scoprire ora la carriera dell’attore.

Carriera

La carriera di Alessandro Egger inizia all’età di 13 anni. Viene infatti scelto per prestare il suo volto alla campagna delle berrette Kinder, e finisce così sulla confezione della nota cioccolata. Successivamente inizia a lavorare come modello. Ben presto diventa uno dei nomi più importati della moda e inizia a sfilare per brand del calibro di Dolce&Gabbana e Versace. Proprio in merito alla sua carriera da modello, Alessandro nel corso di un’intervista afferma:

“Ad un certo punto ho sentito dentro questo richiamo e mi sono trovato casualmente a cercare un lavoro extra per impegnare al meglio il mio tempo. Mi sono presentato a Versace, dove ho avuto l’incredibile coincidenza di incontrare il casting director. Tra una misura e l’altra sono stato scelto come modello, sono entrato in contatto con Donatella e in meno di una settimana la mia vita è totalmente cambiata e così le mie abitudini. Ho avuto modo di viaggiare, collaborare con i migliori fotografi e sfilare per le case di moda più prestigiose. Questo chiaramente mi ha permesso di incontrare tante persone, stimolando la mia creatività ed espandendo i miei orizzonti”.

Alessandro Egger lavora anche come attore, e prende parte a progetti del calibro di Shades of Truth e The Band. Ma non solo. Prende parte infatti anche alla fiction Rai Un Medico in Famiglia.

Un Medico in Famiglia

Nel corso della sua carriera Alessandro Egger ha lavorato anche come attore. Entra così nel cast di Un Medico in Famiglia, una delle serie cult più amate di sempre.

Nel 2017 lo vediamo invece nel cast di Pechino Express.

Pechino Express

Nel 2017 Alessandro Egger partecipa insieme a sua madre Cristina Vittoria Egger Bertotti alla sesta edizione di Pechino Express. Tuttavia la coppia è la prima eliminata del programma.

Durante il lockdown il modello diventa noto ai più quando inizia a esibirsi sui social nella sua versione drag, dal nome Alexandra. I suoi video diventano così virali, grazie anche a Tommaso Zorzi.

Nel 2021 lo vediamo nel cast del film House of Gucci.

House of Gucci

Nel 2021 Alessandro Egger entra a far parte del cast del film di Ridley Scott House of Gucci, con protagonisti Lady Gaga, Adam Driver e Jared Leto.

Nel 2022 il modello entra a far parte del cast di Ballando con le Stelle 2022.

Alessandro Egger a Ballando con le Stelle 2022

Parte ufficialmente sabato 8 ottobre Ballando con le Stelle 2022. Anche quest’anno la nuova edizione del talent show di Rai 1 sarà condotta da Milly Carlucci, mentre a far parte della giuria saranno Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Marotto. A far parte del cast troviamo anche Alessandro Egger, che ballerà in coppia con Tove Villfor. Proprio sui social il modello parlando della sua partecipazione a Ballando dichiara:

“Con estremo onore, emozione e eccitazione sono qui a confermarvi che dall’8 ottobre su Rai 1 potrete vedermi a Ballando con le Stelle. Grazie a Milly Carlucci per avermi scelto, sono pronto a lavorare sodo e a godermi questo grande traguardo insieme a Voi. Mi guarderete?”.

Dopo aver fatto la conoscenza di Alessandro, vediamo chi sono gli altri concorrenti di Ballando.

I concorrenti di Ballando con le Stelle 2022

Ecco l’elenco di tutti i concorrenti e dei ballerini professionisti di Ballando con le Stelle 2022:

Scopriamo ora cosa sappiamo sul percorso di Alessandro a Ballando con le Stelle 2022.

Il percorso di Alessandro a Ballando con le Stelle 2022

Il percorso di Alessandro Egger a Ballando con le Stelle 2022 inizia sabato 8 ottobre. Il modello e Tove Villfor in queste settimane hanno provato senza sosta e di certo ne vedremo di belle.

1° puntata : In prima puntata Alessandro ha avuto modo di farsi conoscere dai giudici e si è classificato per la seconda puntata.

: In prima puntata Alessandro ha avuto modo di farsi conoscere dai giudici e si è classificato per la seconda puntata. 2° puntata: (IN AGGIORNAMENTO)

