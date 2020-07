Alessandro Graziani torna da Giovanna Abate? Le parole di lui

1 Dopo la presunta fine della storia tra Giovanna Abate e Sammy Hassan, Alessandro Graziani è pronto a tornare dall’ex tronista? Ecco cosa svela lui

È trascorso più di un mese da quando Giovanna Abate ha fatto la sua scelta a Uomini e Donne. Come è noto la bella tronista romana ha deciso di tornare a casa in compagnia di Sammy Hassan, preferendolo a Davide Basolo e ad Alessandro Graziani. Tuttavia le cose tra i due non sembrerebbero andare a bene, e già da diversi giorni si parla di crisi per la coppia. Tuttavia né Giovanna né tanto meno Sammy hanno fatto chiarezza sulla situazione, pur facendo intendere una momentanea separazione. Nel mentre, dopo la presunta fine della relazione, a parlare è proprio Graziani. Intervistato dal nuovo numero del magazine di Uomini e Donne, l’ex corteggiatore ha detto la sua sulla crisi tra la Abate e Hassan, svelando la sua opinione in merito. Queste le sue dichiarazioni:

“Non mi aspettavo che potessero avere dei problemi così velocemente. Non mi rimangio quello che ho detto durante il programma, ovvero che non fossero, secondo il mio punto di vista compatibili, però non immaginavo nascessero dei problemi così in fretta. Sammy e Giovanna hanno due caratteri uguali e ritengo che il vero incastro nasca solo tra gli opposti: prima o poi sarebbe stato inevitabile. […] In ogni caso mi dispiace per Giovanna: il suo percorso dentro il programma era già stato travagliato. Per me l’importante è che trovi la sua felicità”.

Ma non solo. In molti a quel punto si sono chiesti se Alessandro Graziani sia pronto a tornare da Giovanna Abate, riallacciando così i rapporti con l’ex tronista. Questo quello che svela lui:

“Non sto aspettando che facciano luce sulla loro vita privata per farmi di nuovo avanti con Giovanna, che sia chiaro. Da un paio di giorni, però, sono tentato di scriverle un messaggio, per sapere come sta e darle conforto. So che sembrerebbe strano ma sono fatto così. L’ho già fatto con Serena quando stava vivendo un momento difficile e lo farei anche per lei. Mi sono affezionato a Giovanna e non sono una macchina che quando non ottiene ciò che vuole ti cancella dalla sua vita. Ci siamo legati ed è qualcosa che resta. Alla fine però ho preferito mangiarmi le mani ed evitare di fare qualcosa che potesse essere letto male. Se Giovanna dovesse volere un’amicizia sa che la porta è aperta.”

In attesa di scoprire cosa accadrà con Giovanna Abate, Alessandro Graziani ha anche lanciato una frecciatina a Davide Basolo, che non è passata inosservata. Ecco cosa ha affermato a riguardo.