Katia Ricciarelli e Amanda Lear al GF Vip 7?

Qualche giorno fa TvBlog ha svelato che Katia Ricciarelli avrebbe preso parte al cast del GF Vip 7 nel ruolo di opinionista, dopo l’addio di Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Come sappiamo la nuova edizione del reality show partirà a settembre su Canale 5, e in queste settimane gli autori sono alla ricerca dei nuovi Vipponi, e numerose sono le indiscrezioni circa i nuovi concorrenti. Questo quello che si legge su TvBlog:

“A Tale e quale show 2022 potrebbe prendere parte anche Katia Ricciarelli, la quale sarebbe però contesa anche da Alfonso Signorini per il ruolo di opinionista (dove non sono state confermate Adriana Volpe e Sonia Bruganelli) nel reality di Canale 5. La sensazione è che alla fine questa seconda ipotesi possa avere la meglio. Ma, anche in questo caso, la risposta definitiva giungerà solo nelle prossime settimane”.

Come se non bastasse successivamente oltre al nome di Katia Ricciarelli si è mormorato che ad arrivare al GF Vip 7 come opinionista sarebbe stata anche Amanda Lear, con la quale sarebbero partite delle trattative. Adesso però a intervenire è il portale Pipol Tv, che fa sapere che le due cantanti non faranno parte della prossima edizione del reality show. Stando a quanto si legge pare che attualmente gli autori non abbiano ancora deciso chi prenderà il posto della Volpe e della Bruganelli:

“Al contrario dei rumors (infondati) Katia Ricciarelli non farà parte del cast del reality nella prossima edizione come opinionista. Saltate (ancora prima di iniziare) anche le trattative per Amanda Lear che era solo un’idea, anzi come direbbero gli addetti ai lavori una suggestione. Cantiere aperto ancora e lavori in corso. Con la scelta ben precisa che tutto può cambiare o forse no”.

Ma chi saranno dunque gli opinionisti del GF Vip 7? Non resta che attendere per scoprirlo.

