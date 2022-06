1 Alessandro Iannone a Uomini e Donne?

Alessandro Iannoni ha partecipato a L’Isola dei Famosi 2022 insieme alla madre Carmen Di Pietro. Dopo la notizia del prolungamento del reality, però, ha deciso di non firmare il contratto per il rinnovo. In questo modo è potuto tornare a casa dalla sorella che tanto ama e ha ripreso il suo percorso all’università. In queste ore, però, si sta facendo strada un rumor. Nel prossimo futuro Alessandro potrebbe prendere parte a un altro show di Canale 5.

A riportare la notizia, come ci informa Blogtivvu, è stato il settimanale Nuovo TV. Pare, infatti, che Maria De Filippi abbia messo gli occhi sul giovane e lo vorrebbe a Uomini e Donne nella prossima stagione televisiva, ovvero a partire da settembre. Lui, quindi, entrerebbe in scena come Tronista. Sappiamo che Alessandro è molto riservato e ha una madre molto protettiva. Lo abbiamo visto molto bene sull’Isola. Vedremo, quindi, che cosa accadrà. Per il momento si tratta soltanto di indiscrezioni senza alcuna conferma.

E a proposito del rapporto che Alessandro Iannoni ha con la madre Carmen ne ha parlato il padre Giuseppe:

Carmen è così com’è, non finge assolutamente. È una mamma molto presente perché ci tiene ad indirizzare i suoi figli sulla giusta via. Il loro rapporto è lo stesso anche a casa. Carmen può sembrare pressante, ma Alessandro sa farsi valere. Se sa che sua madre gli dirà sei volte di lavarsi i denti, alla seconda fa già finta di nulla.

Non sappiamo se Alessandro Iannoni accetterà l’eventuale proposta a Uomini e Donne anche perché sembra non tenga particolarmente alle luci della ribalta, nonostante la partecipazione a L’Isola dei Famosi:

Gli ho detto che, come tutte le cose, era un’occasione di crescita in più. Ogni estate ad esempio lui va in Inghilterra e lavora come cameriere, mantenendosi da solo. L’ho sempre incoraggiato, ogni esperienza lo aiuta a crescere. C’è una cosa però che ci terrei a precisare…

Le dichiarazioni del papà continuano…