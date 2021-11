1 L’accusa di Alessandro Rossi a Soleil Sorge

Abbiamo conosciuto Alessandro Rossi, il fidanzato di Francesca Cipriani, nelle scorse puntata del Grande Fratello Vip. Lui, infatti, ha fatto il suo ingresso nella Casa più spiata d’Italia più di una volta per fare delle sorprese alla showgirl. I due sono molto innamorati e Francesca lo dimostra ogni volta che lo vede. Qualche tempo fa era uscita una notizia secondo la quale tra lui e Soleil Sorge ci sarebbe stato un flirt. Questo non corrisponde alla realtà e i diretti interessati li hanno smentito categoricamente.

Fatto sta che nella puntata di ieri, 15 novembre 2021, di Pomeriggio 5 il ragazzo ha fatto una rivelazione inaspettata riguardante l’influencer. Sembra, infatti, che invece di pagarlo con del denaro per alcuni lavori lei si sia offerta di ripagarlo tramite Stories su Instagram: “Io costruisco le case per i personaggi famosi. Faccio anche ristrutturazioni edili. Mi aveva chiesto se nella casa nuova dove andava a vivere le facevo uno scambio merci con gli arredamenti. Non ho accettato perché non mi conveniva economicamente“.

Il fidanzato di Francesca Cipriani: "Soleil mi aveva chiesto mobili gratis in cambio di storie Instagram"#Pomeriggio5 #GFVIP pic.twitter.com/38H7f8K2nW — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) November 15, 2021

Nel video qui sopra, inoltre, possiamo vedere Barbara d’Urso intervenire e chiarire al pubblico la situazione al meglio: “Questa è una notizia choc, fermi tutti. Amici del Grande Fratello Vip. Notizia choc gold. Dice il fidanzato di Francesca Cipriani che Soleil gli avrebbe mandato una mail per avere uno scambio merci. Quindi tu avresti dovuto dare i mobili gratis a lei in cambio di Storie Instagram“. Come replicherà Soleil a queste accuse? Vedremo cosa accadrà nel momento in cui scoprirà le parole di Alessandro Rossi.

Come se la passa, nel frattempo, Francesca Cipriani? Alla showgirl manca molto il fidanzato. Ma ha trovato un grande amico in Giucas Casella, con il quale spesso e volentieri si diverte passando il tempo in sua compagnia o facendosi scherzi a vicenda. Nel mentre, però, non mancano le rivelazioni inaspettate, come quelle che ha fatto riguardo a Gianmaria, Soleil e Sophie. Andiamo a rivedere le sue dichiarazioni. Continuate a leggere…