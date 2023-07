Alessandro Saracino e Sara Sardano sposi nella masseria di Vespa

NEWS

Redazione | 26 Luglio 2023

Alessandro Saracino (Presidente di FMPI) e Sara Sardano (Presidente di “Oltre Amici”) sono convolati a nozze. I novelli sposi hanno tenuto i festeggiamenti a Manduria, in provincia di Taranto, in compagnia di familiari e numerosi volti noti.

La location da sogno non tutti sanno ma è la Masseria Li Reni, che vede come suo proprietario il celebre giornalista Bruno Vespa. Il conduttore di Porta a Porta ci ha tenuto a brindare ad Alessandro Saracino e Sara Sardano con un videomessaggio:

«Sono molto felice che abbiate voluto festeggiare il vostro matrimonio in questo posto magico, vi auguriamo che possiate curare il vostro amore con la stessa cura e passione che io e mia moglie abbiamo dato a questa masseria», ha detto Vespa orgoglioso di averli accolti in un luogo così speciale.

Il matrimonio di Alessandro Saracino e Sara Sardano – Foto di Vincenzo Massaro su Novella 2000.it n°32

Negli scatti non solo l’onorevole Francesco Cicchitto, ma anche Ron Moss in compagnia della moglie Devin DeVasquez. Proprio l’attore, che in passato ha interpretato il ruolo del celebre Ridge Forrester, è un caro amico dello sposo. Non tutti sanno ma di recente Moss è diventato cittadino onorario in Puglia. Peraltro è anche produttore di musica, film e vini nella sua masseria a Fasano.

Concludiamo infine con il dire che gli addobbi floreali sono stati curati da Le Gemelle Floral, designers. La sposa Sara Sardano invece ha indossato un bellissimo abito firmato Carmela Comez, che abbina una gonna vaporosa a un bustino di pizzo, accollato davanti e aperto sulla schiena.

Novella 2000 felice di questa notizia rinnova i suoi auguri ai neo sposi, Alessandro Saracino e Sara Sardano. Auguri!