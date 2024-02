Alessandro Siri: anima, corpo, taglio e colore

Gossip

Redazione | 21 Febbraio 2024

Alessandro Siri: segnatevi questo nome, ne sentirete parlare, ne parlerete e ne parleremo.

Quarantaquattro anni portati come se fossero almeno dieci di meno, con la parlata toscana che fa subito simpatia, e il fisico di chi si prende cura di sé, non gonfia i muscoli tanto per fare ma si tiene in forma – in gran forma! – perché ama stare bene.

Alessandro nella vita è un hair stylist molto ricercato (e ti credo!). Il suo salone è sempre pieno, e non solo per le sue indiscusse capacità con le acconciature…

Il talento di Alessandro è la sensibilità per il benessere a trecentosessanta gradi. Il suo benessere, che cura con attenzione costante, e quello di chi si affida a lui per stare meglio.

Siri sa che il corpo e la mente si curano a vicenda: mens sana in corpore sano lo dicevano già i latini, e non è cambiato niente da questo punto di vista nel corso dei millenni.

Nella quotidianità Alessandro segue un’alimentazione sana ed equilibrata, fa esercizio fisico costante e commisurato alle esigenze del momento. Conduce inoltre una vita piena di stimoli.

Alle sue clienti, oltre ai servizi più classici e tradizionali, nel salone Vertical 3D Parrucchieri di Pisa Siri propone trattamenti mirati al benessere della persona, approcci che avremo modo di approfondire nelle prossime settimane su Novella 2000.