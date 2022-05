1 Le critiche di Alessandro Tersigni al GF

Nella giornata di ieri è stata rilasciata un’intervista all’attore Alessandro Tersigni, diventato di nuovo papà da poco. In questi ultimi anni si è fatto notare, in particolar modo, per il ruolo di Vittorio Conti nella soap di Rai 1 “Il Paradiso delle Signore“. Con Fanpage, quindi, ha parlato del successo della fiction ma anche di tanti altri temi. Uno fra tutti i reality show. Lui, per chi non lo sapesse, è partito proprio dal Grande Fratello. Solo dopo ha iniziato a fare carriera in TV.

Chi lo ha intervistato, quindi, gli ha chiesto se per lui questo tipo di programmi sono un buon trampolino di lancio. La sua risposta:

Secondo me il reality ha perso credibilità, non si può cercare lì la via per poi fare l’attore o il presentatore, a volte ci si riesce, a volte no. Quanti sono i personaggi che hanno partecipato ai reality, e non parlo solo del Grande Fratello, che sono usciti e hanno continuato? Pochissimi. Una volta usciti ci si scontra con la realtà, con il fatto di non aver frequentato una scuola di recitazione, e quello incide molto, insieme alla voglia di fare.

Alessandro Tersigni, poi, ha ammesso che la voglia di fare l’ha sempre avuta. Ha parlato di “arma a doppio taglio“:

Sì, ho sempre voluto fare l’attore. Ho fatto altre cose prima, poi mi ero deciso a non seguire questa strada e mi arrivò la telefonata del Grande Fratello, ero giovane avevo 26 anni e mi buttai. Ho fatto il percorso inverso rispetto a quello che fanno gli attori, loro si conoscono prima per quello che fanno TV e poi per quello che sono, io ho fatto il contrario. È stata un’arma a doppio taglio, però alla fine sono riuscito a centrare degli obiettivi e sono arrivato fin qui.

Continua…