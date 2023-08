Alessandro Vicinanza, compleanno a New York con Ida Platano

NEWS

Andrea Sanna | 23 Agosto 2023

Uomini e donne

In occasione del suo compleanno, Alessandro Vicinanza è volato a New York con Ida Platano. I festeggiamenti

Il compleanno di Alessandro Vicinanza

Alessandro Vicinanza festeggia oggi i suoi primi 40 anni. Lo fa accanto alla sua fidanzata Ida Platano. Questo non fa che confermare, semmai fosse necessario, quanto le voci di presunta crisi fossero infondate. Tra loro prosegue tutto a gonfie vele e sono più innamorati che mai.

Per rendere ancora più memorabile questa giornata, l’ex corteggiatore e l’ex dama di Uomini e Donne hanno fatto sapere ieri di trovarsi in aeroporto. Ma dove si sono diretti? Vi chiederete. Alessandro Vicinanza e Ida Platano sono volati alla volta di New York! Insomma dei festeggiamenti davvero da sogno, suggellati da questa didascalia pubblicata nell’ultimo post Instagram:

“Si è vero 40 anni fanno un effetto strano facciamo che mi distraggo dai numeri e mi affido ancora alle parole. Ho capito che nella vita le possibilità sono infinite, le uniche limitazioni sono quelle che ci pone la nostra mente. E faccio miei alcuni pensieri filosofici Considerando ogni giornata come una vita a se stante, e che la vita può essere capita solo all indietro , ma va sempre e solo vissuta in avanti. Allora grazie a tutti quelli che hanno speso qualche attimo per me, a quelli che mi fanno capire tutti i giorni quanto sia fortunato”, si legge nel profilo di Alessandro Vicinanza.

E se c’è chi si è concentrato sulla didascalia (tanto da farne qualche critica perché uguale a quella già postata da Amedeo Grieco per il suo compleanno), altri si sono limitati a festeggiare l’ex corteggiatore. Tra i tanti notiamo per esempio gli auguri di Gemma Galgani, grande amica della coppia e in particolare di Ida Platano. Ma non solo.

Proprio l’ex dama di Uomini e Donne ha voluto augurare il meglio al suo compagno pubblicando questa bella storia su Instagram. Lei e Alessandro Vicinanza appaiono sorridenti e felici, poco prima dello spegnimento delle candeline.