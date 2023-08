NEWS

Andrea Sanna | 22 Agosto 2023

Uomini e donne

Il ritorno di Ida Platano a Uomini e Donne

Il video pubblicato da Ida Platano nella giornata di ieri su Instagram ha destato non pochi sospetti tra i fan di Uomini e Donne. Le parole enigmatiche dell’ex dama hanno dato ulteriore adito ai pettegolezzi che la porterebbero nel parterre del dating show come opinionista. Ma sarà davvero così?

Difficile a dirsi, ma sembra che qualcosa giovedì possa davvero accadere, almeno stando alle sue parole. Intanto a commentare l’indiscrezione anche LorenzoPugnaloni.it nella sua pagina Instagram, in cui vengono riportante anticipazioni e curiosità sul mondo di Uomini e Donne. E proprio sul gossip legato a Ida Platano ha scritto quanto segue:

“Mi state scrivendo in tanti per la storia di Ida. Non so nulla, ma di certo escluderei il ruolo di opinionista. Andrei, invece, più su un’ipotetica ospitata di coppia di lei e Alessandro e magari a un bell’annuncio. Tipo il matrimonio? Boh. Vedremo!”.

La storia di Lorenzo Pugnaloni su Ida Platano di Uomini e Donne

Se così fosse quindi lo scopo di un presunto ritorno di Ida Platano a Uomini e Donne potrebbe non avere niente a che vedere con un possibile ruolo in trasmissione. Si tratterebbe invece, come peraltro avevamo ipotizzato, di un’ospitata, magari in compagnia del suo attuale compagno Alessandro Vicinanza.

Ricordiamo infatti che i due si sono conosciuti proprio nel parterre del Trono Over di Uomini e Donne e, nonostante lo scetticismo iniziale, la loro relazione procede a gonfie vele. Nel corso dell’estate si è vociferata una crisi, smentita però dai diretti interessati. Se così fosse, quindi, Ida Platano potrebbe ritrovarsi in trasmissione per l’ospitata e magari incontrare di nuovo il suo ex Riccardo Guarnieri, con il quale in questi mesi non sono mancate stoccate social a distanza. Non ultima la storia postata da Alessandro una volta arrivati in Puglia. Vicinanza ha infatti ripreso il cartello stradale che porta al paese d’origine dell’ex di Ida Platano.