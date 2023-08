NEWS

Nicolò Figini | 23 Agosto 2023

Presunta crisi tra Chiara e Fedez

Nel corso dei mesi si sono susseguite voci di corridoio che parlavano di crisi tra Chiara Ferragni e Fedez. Ogni volta, però, i due diretti interessati sono intervenuti in qualche modo per smentire e mostrarsi sempre molto innamorati e felici. Anche in questi giorni si è diffusa la paura che tra loro ci possa essere qualcosa che non va. Il motivo starebbe nel fatto che da giorni Federico è sparito dai social.

A pubblicare contenuti è stata solo l’influencer, la quale ha postato foto da Ibiza e Formentera insieme ai figli Vittoria e Leone. Basi pensare al recente video in cui il maggiore saltella con entusiasmo perché sta per realizzare il suo sogno di salire su un traghetto.

Ad ogni modo, a un certo punto, nella giornata di oggi Fedez è riapparso su Instagram pubblicato una frase scritta su una roccia: “Fuck Others, Love Yourself“. Secondo alcuni utenti del web questa frase avrebbe potuto far riferimento a un brutto periodo tra lui e la Ferragni. Ma pare che non sia questo il caso e lo sappiamo grazie alla segnalazione arrivata a Deianira Marzano.

Una persona che si trovava sul traghetto per Formentera con Chiara Ferragni ha rivelato che ha sentito l’imprenditrice digitale parlare con il marito tramite messaggi audio. Ha così scoperto che il rapper è solo tornato a Milano un giorno prima rispetto a loro:

“Per questo non pubblica niente, aspetta che rientrano anche loro. Le foto le hanno messe oggi ma erano ieri a Formentera. Leone continuava a dire che domani, cioè oggi, avrebbero rivisto papà. Erano tranquilli”.

Questo pomeriggio, infatti, Fedez ha cominciato di nuovo ha pubblicare foto e video in compagnia dei bambini e della moglie. Continuate a seguirci per tante altre news.