Ex protagonista del Trono Over di Uomini e Donne, chi è Alessandro Vicinanza ex di Ida Platano: età, altezza e Instagram

A Uomini e Donne è stato tra i cavalieri del Trono Over, Alessandro Vicinanza. Ha fatto molto parlare di sé durante il suo percorso nel programma. Leggiamo i dati e news sul suo conto: chi è quindi Alessandro che ha corteggiato Ida Platano e Roberta Di Padua a Uomini e Donne? Qui di seguito età, altezza, biografia, vita privata e dove seguirlo su Instagram e social.

Chi è Alessandro Vicinanza

Nome e Cognome: Alessandro Vicinanza

Data di nascita: 23 agosto 1983

Luogo di nascita: Salerno

Età: 41 anni

Altezza: 1 metro e 85 centimetri

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: Vergine

Professione: imprenditore

Fidanzato: Alessandro fidanzato con Roberta Di Padua

Figli: Alessandro non ha figli

Tatuaggi: Alessandro ha alcuni tatuaggi sul corpo

Profilo Instagram: @ale_vi83

Alessandro Vicinanza età, altezza e biografia

Qual è la data di nascita e il segno zodiacale di Alessandro Vicinanza, ex di Ida Platano di Uomini e Donne? Il cavaliere è nato a Salerno il 23 agosto 1983 e la sua età oggi è di 41 anni.

Qual è l’altezza di Alessandro di Uomini e Donne? Il protagonista del programma di Maria De Filippi dovrebbe essere alto 1 metro e 85 centimetri circa. Non conosciamo il peso.

Per quanto riguarda invece il percorso di studi, una volta terminate le scuole superiori, ha proseguito il percorso universitario studiando Economia e ha conseguito la Laurea.

Che lavoro fa Alessandro Vicinanza di Uomini e Donne? Terminati gli studi, ha lavorato per alcuni anni come commercialista e poi si è dedicato all’attività di famiglia. Oggi è imprenditore e titolare della Avagliano Home Flowers, azienda che si occupa di addobbi floreali.

Vita privata di Alessandro di Uomini e Donne

Cosa sappiamo della vita privata di Alessandro Vicinanza? Non ci sono grandi informazioni prima del suo debutto a Uomini e Donne. Non ha figli come qualcuno pensa. Nel programma ha però conosciuto diverse dame ed è rimasto colpito da Ida Platano, con la quale ha intrapreso una storia.

A chi si domanda come va la storia tra Ida e Alessandro di Uomini e Donne rispondiamo che oggi la coppia non sta più insieme. La relazione infatti non ha avuto il lieto fine sperato.

Dove vive Alessandro Vicinanza? Al magazine del dating show ha svelato che dopo aver trascorso tanti anni a casa della sua famiglia, il cavaliere di Uomini e Donne ha preso un appartamento in affitto dove ha vissuto con la fidanzata dell’epoca. Con la rottura, invece, ha acquistato una nuova abitazione.

Di che malattia soffre Alessandro Vicinanza? Ospite di Verissimo Alessandro ha spiegato di avere una malattia autoimmune che gli impedisce di coagulare correttamente il sangue. Per tale ragione ha anche trascorso 8 mesi in ospedale.

Oggi Alessandro Vicinanza di Uomini e Donne è fidanzato? L’ex cavaliere ha una relazione con Roberta Di Padua.

Dove seguire Alessandro Vicinanza di Uomini e Donne: Instagram e social

Passiamo ai social. Su Instagram Alessandro Vicinanza ha un profilo molto seguito. Qui condivide con i propri follower tutto ciò che riguarda la sua vita, sebbene si professi molto riservato.

Ci sono tantissime foto tratte da shooting fotografici, ma anche selfie e scatti di viaggi e momenti di svago. Nonostante la rottura da Ida Platano, ci sono ancora alcuni post che li vedono insieme. Pensiamo per esempio al post dei 40 anni, che li ritrae insieme a New York e altri attimi di vita vissuta.

Per chi volesse Alessandro Vicinanza è presente anche su Threads.

Alessandro Vicinanza a Uomini e Donne

A Uomini e Donne il percorso di Alessandro Vicinanza ha preso il via nel 2021. Arrivato nel parterre da cavaliere si è rivolto alla trasmissione perché volenteroso nel trovare una compagna per la vita. Pian piano Alessandro si è fatto conoscere e nella stagione 2021/2022 ha attirato l’attenzione per la vicinanza alla dama siciliana Ida Platano.

Un rapporto fatto di alti e bassi, tra momenti di passione e discussioni. La distanza poi ha avuto spesso la meglio, dato che Ida vive a Brescia con il figlio Samuele e Vicinanza a Salerno. Per un periodo hanno quindi messo da parte la relazione.

Nel parterre di Uomini e Donne Alessandro è tornato poi interessandosi a Valentina, con la quale ha avuto un breve flirt e poi a Roberta Di Padua, dama molto nota. Anche stavolta non si arriva a un lieto fine e Alessandro Vicinanza ha aperto a un ritorno di fiamma con Ida Platano. Nel mentre ha fatto parlare di sé per il triangolo con le due dame Ida e Roberta, fino alla scelta di conoscere la Platano fuori.

Sappiamo poi che la storia tra Ida e Alessandro non è proseguita fuori. Non sono mancate accuse reciproche e Vicinanza ha criticato la scelta della Platano di tornare a rimettersi in gioco a poco dalla rottura. Peccato però che lui a dicembre del 2023 abbia fatto la stessa scelta.

L’arrivo in studio ha generato una discussione tra Alessandro Vicinanza e Ida Platano e lui ha riaperto nuovamente a una conoscenza con Roberta Di Padua, ma dopo averla delusa (e lasciato il programma), lui si è concentrato su Cristina. Anche con lei pare però che le cose non siano andate per il verso giusto.

Infine è uscito dal programma con Roberta e oggi sono ancora una coppia!