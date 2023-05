Chi è Roberta Di Padua di Uomini e Donne? Età e Instagram

NEWS

Andrea Sanna | 4 Maggio 2023

Insieme a Gemma e Aurora è una delle dame più discusse del Trono Over di Uomini e Donne, Roberta Di Padua, presente nel parterre del dating show dal 2018, è sempre grande protagonista in puntata. Ma conosciamola meglio tra età, vita privata e Instagram.

Roberta Di Padua età, altezza e biografia

Come si chiama di cognome Roberta di Uomini e Donne e quanti anni ha? Dalla biografia sappiamo che il nome completo della dama è Roberta Di Padua ed è nata a Cassino il 13 luglio 1982, sotto il segno del Cancro. L’età dunque è di 40 anni.

Quanto è alta Roberta Di Padua e qual è il suo peso? La protagonista del dating show è alta 1 metro e 70 centimetri e pesa 60 kg circa.

Ex assistente e segretaria, oggi Roberta fa parte del parterre del programma di Canale 5. Ma prima di arrivare a questo concentriamoci sulla sua vita privata.

Vita privata

Cosa conosciamo della vita privata di Roberta Di Padua non si conosce granché, se non che è molto legata con suo padre. Sui social i due sono spesso comparsi insieme.

La dama sappiamo però che ha avuto una relazione con l’imprenditore Giuseppe D’Aguanno, fratello dell’ex tronista di Uomini e Donne Federico (con lui la Di Padua conserva una bella amicizia).

Dalla storia d’amore tra Roberta e Giuseppe è nato Alex nel 2013. Oggi la Di Padua è single dopo alcuni brevi conoscenze con i cavalieri del dating show.

Tra i suoi interessi, come vedremo anche nel paragrafo dedicato alla carriera, c’è anche a politica. È tifosa del Napoli.

Dove seguire Roberta di Uomini e Donne: Instagram e social

Se su Facebook sono presenti delle pagine sul suo conto, anche su Instagram è possibile seguire Roberta Di Padua. La dama di Uomini e Donne ha un profilo ufficiale (con tanto di spunta blu), che gestisce lei personalmente.

Nell’account in questione Roberta pubblica tutto ciò che la riguarda, dalle foto al mare, a selfie di vario tipo, a immagini in compagnia di amiche (tra tutte Valentina Autiero sempre di Uomini e Donne) e persone a lei care, come suo figlio.

Carriera

Prima di approdare a Uomini e Donne, Roberta Di Padua ha una carriera lavorativa importante.

In passato è stata assistente di un personaggio politico di rilievo come Mario Abbruzzese. Si tratta del presidente del consiglio regionale del Lazio e tra i massimi esponenti di Forza Italia, partito di Silvio Berlusconi.

Dal 2018 però la sua vita è cambiata quando ha fatto il suo ingresso nel parterre di Uomini e Donne tra i protagonisti del Trono Over, attirando subito l’attenzione di diversi cavalieri.

Roberta Di Padua a Uomini e Donne

Per la prima volta nel 2018 Roberta Di Padua è ancora oggi membro fisso del cast di Uomini e Donne. Dal carattere sempre molto schietto, ha dichiarato di essere alla ricerca del vero amore e non di popolarità come dichiarato da qualcuno.

Nel corso della sua permanenza ha fatto la conoscenza di diversi cavalieri, da Gianluca a Sebastiano, per passare ad Armando e Riccardo (nel periodo in cui quest’ultimo non era impegnato con Ida Platano a Uomini e Donne). Oggi però la dama è single e quindi attende di potersi innamorare della persona giusta.

Ma passiamo al suo percorso…

Il percorso di Roberta a Uomini e Donne

Come dicevamo Roberta Di Padua è arrivata a Uomini e Donne per la prima volta nel 2018, diventando poi parte integrante del cast dal 2019/2020. Tanti i protagonisti di cui ha fatto la conoscenza, ma ancora non ha trovato l’anima gemella.

Tra le relazioni più rilevanti del suo percorso, oltre a quelle menzionate, segnaliamo quella con Riccardo Guarnieri. Una relazione che, però, non è andata a finire bene. In trasmissione la coppia ha parlato dei propri problemi e non sono riusciti mai a trovare un punto d’incontro, arrivando così alla rottura. Tra loro sono volate accuse reciproche e anche alcune dame hanno preso le difese del cavaliere, pur di attaccarla. Pensiamo a Veronica o Aurora e così via. Proprio con queste ultime sono arrivate anche delle querele.

A seguito di una breve parentesi con il palestrato Michele, Roberta torna a frequentare Riccardo, tornato a Uomini e Donne, ma anche in questo caso non è finita bene. Poi il chiarimento, l’uscita insieme dal programma che non ha comunque portato a nulla di buono.

Uscita per un periodo dal parterre di Uomini e Donne, Roberta Di Padua è ricomparsa nel 2022/2023 per chiarire il presunto flirt avuto con Davide Donadei. Chiarito che tra i due non c’è nulla, Alessandro Vicinanza, attuale compagno di Ida Platano, le ha fatto la corte proprio nel momento in cui si è allontanato dalla dama. Anche in questo caso non è finita come sperato per Roberta.

La presenza di Alessandro nella vita di entrambe le dame ha generato diverse discussioni tra loro a Uomini e Donne. Proprio in questo periodo ha riavuto un breve riavvicinamento a Riccardo, che nel mentre frequentava Gloria.

Sempre nella stagione 2022/2023 Roberta Di Padua non nega l’interesse per Andrea Foriglio, corteggiatore della tronista Nicole Santinelli. Questo ha provocato numerose litigate tra le due.

(IN AGGIORNAMENTO)