Alessandro Zarino e Shaila Gatta si sarebbero lasciati: sparite le foto di coppia sui social

Debora Parigi | 28 Giugno 2023

Amici Uomini e donne

Fine della storia d’amore tra Alessandro Zarino e Shaila Gatta

Andava avanti da quasi un anno la storia d’amore tra Alessandro Zarino e Shaila Gatta. L’ex tronista e l’ex velina, infatti, erano stati pizzicati insieme a luglio dello scorso anno ed erano uscite varie segnalazioni in merito (con tanto di foto) da parte di utenti che avevano scritto a Deianira Marzano, la quale aveva ripubblicato tutto.

Proprio loro due, alcuni giorni dopo, avevano deciso di rompere il silenzio (visto il gossip insistente) e raccontare come stavano realmente le cose. Così avevano rivelato che tra loro c’era solo una collaborazione a livello lavorativo. Passavano tanto tempo insieme proprio perché stavano lavorando a un nuovo progetto molto importante. Ma, come spesso accade, dal lavoro poi sono passati all’amore e sono diventati realmente una coppia.

Adesso, però, a quanto pare non lo sono più. A lanciare l’indiscrezione è ancora una volta Deianira Marzano attraverso le sue storie Instagram. Prima, rispondendo a un utente che chiedeva se Alessandro Zarino e Shaila Gatta si fossero lasciati, ha scritto: “Fonti mi hanno detto che erano in pausa di riflessione, ma dura da un bel po’. Se li vesremo insieme, l’avranno superata. Dico questo: sotto pare ci ia qualcosa”.

Ma poi la Marzano ha ricevuto varie segnalazioni da parte di alcuni utenti che hanno notato che lei avrebbe tolto tutte le foto di coppia con lui sul suo profilo Instagram. E questo di solito è un segnale che non siginfica niente di buono per una coppia. Perché se ha lasciato tutto il resto e ha tolto solo quelle, può significare davvero che i due non stanno più insieme. Insomma, secondo il web, nessun annuncio pubblico per Alessandro e Shaila. Ma avrebbero scelto questo modo per rivelare la fine della relazione.