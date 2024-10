Nella nuova edizione di X Factor 2024 troviamo diverse band come i Patagarri! Ma chi sono e cosa sappiamo sulla band milanese del talent di Sky Uno? Ecco informazioni utili su età, i loro nomi e cognomi, la vita privata, le canzoni e album all’attivo e se c’è modo di seguirli su Instagram e/o social.

Chi sono i Patagarri

Nome e Cognome: Francesco Parazzoli (tromba e voce), Jacopo Protti (chitarra), Daniele Corradi (chitarra), Giovanni Monaco (clarinetto e sassofono) e Arturo Monaco (trombone e percussioni)

Data di nascita: Nono conosciamo le date precise, ma un periodo tra il 1993 e il 2004

Luogo di nascita: Milano e dintorni

Età: hanno un’età tra i 20 e i 31 anni

Professione: Francesco, Jacopo, Daniele e Arturo sono studenti di musica, mentre Giovanni è insegnante

Profilo Instagram: @i.patagarri

I Patagarri età componenti, nomi e biografia

Un quintetto interessante di X Factor 2024 è quello de I Patagarri: chi sono i componenti e dunque i loro nomi completi? Quanti anni hanno? E la loro biografia?

I loro nomi e cognomi sono Francesco Parazzoli (tromba e voce), Jacopo Protti (chitarra), Daniele Corradi (chitarra), Giovanni Monaco (clarinetto e sassofono) e Arturo Monaco (trombone e percussioni). Non sappiamo con precisione la loro data di nascita, ma sappiamo che è compresa tra il 1993 e il 2004, infatti hanno un’età tra i 20 e i 31 anni. Altra cosa che possiamo affermare è che sono nati a Milano e dintorni.

Questi sono i pochi accenni legati alla loro biografia. Soffermandoci invece sul percorso di studi, invece possiamo dire che mentre Francesco, Arturo e Giovanni studiano jazz al conservatorio Giuseppe Verdi di Milano; Daniele e Jacopo alla civica di jazz.

Perché i Patagarri di X Factor 2024 si chiamano così? Il loro nome richiama al trio di Aldo, Giovanni e Giacomo.

La vita privata

Siamo a conoscenza di qualche informazione sulla vita privata de I Patagarri? Purtroppo no. Non sappiamo se i membri della band sono o meno fidanzati o single.

Non è emerso troppo della loro vita lontana dai riflettori, poiché sono dei ragazzi molto riservati.

Dove seguire i Patagarri di X Factor: Instagram e social

I Patagarri di X Factor 2024 si possono seguire sui social e se sì, dove per la precisione? La band è presente su Instagram e su TikTok per la precisione.

Vantano però anche un account su Spotify, in cui sono presenti le loro canzoni e su YouTube. Potete trovarli anche in altre piattaforme autorizzate come Apple Music.

Carriera

Come ogni articolo di questo genere che si rispetti, è bene dare anche un’occhiata alla giovane carriera de i Patagarri. Tutti studenti, tranne Giovanni, come detto, la band suona insieme da circa 3 anni.

Come raccontato da loro stessi, hanno iniziato la loro carriera esibendosi nei mercati rionali di Milano. Molte persone hanno notato in loro del talento e spronati a spingersi oltre, tant’è che hanno anche suonato in contesti internazionali.

Sono principalmente un quintetto che si concentra su generi come jazz, swing, gipsy e blues. Sebbene siano giovanissimi fanno riferimento a tanti artisti del passato, diventate icone del nostro tempo. E tra gli italiani buttano un occhio al grande Paolo Conte.

Album e canzoni de i Patagarri

A proposito degli album e delle canzoni de I Patagarri d X Factor possiamo dire che hanno un disco all’attivo uscito nel 2024, dal titolo “Patatrack”.

Al suo interno questo progetto contiene una serie di brani, tra rivisitazioni di alcuni pezzi storici della musica italiana e singoli. Citiamo per esempio: Il cielo in una stanza; Via con me; La banca in pieno centro; Occhi neri e Sfiorivano le viole.

I Patagarri a X Factor 2024

Quando sono arrivati alle Audizioni di X Factor la band dei Patagarri non ha nascosto di avere tanti sogni da realizzare. Nel momento in cui si sono presentati alla giuria per la prima volta hanno presentato Via con me di Paolo Conte, esibizione questa che ha conquistato i giudici.

Poi è stata la volta dei Bootcamp per la band in cui hanno hanno cantato Il cielo in una stanza di Gino Paoli, impressionando ancora una volta i membri della giuria, che si sono complimentati con loro.

Dove si sono svolti gli home visit 2024 e come funzionano? Come riportato anche di Vanity Fair la villa immersa nel verde in cui si sono svolti gli Home Visit è tra le colline piacentine della Val Luretta (a un’ora da Milano). Il posto prende il nome di Domus Delicia. Ed è possibile visitarlo durante l’anno da chiunque desideri su Airbnb.

Durante questa sessione i giudici ascoltano alcuni dei concorrenti che hanno adocchiato durante le fasi precedenti dei casting e di conseguenza ne scelgono tre per ogni gruppo.

Per esempio i Patagarri hanno proposto il loro inedito, La banca in pieno centro e sono poi stati scelti da Achille Lauro.

I giudici di X Factor 2024

Nel 2024 chi sono i giudici di X Factor? Nella scrivania dei coach c’è stata una bella rivoluzione.

Coinvolti in questa edizione Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi.

Ricordiamo invece che alla conduzione abbiamo, al suo debutto, Giorgia!

I concorrenti di X Factor 2024

A X Factor 2024 chi sono tutti i concorrenti confermati e di conseguenza pronti al prossimo passo verso la vittoria finale? Tre membri per ogni team (quattro in totale), tutti diversi tra loro e con caratteristiche ben definite. E il talento non sembra mancare.

Team Achille Lauro

A superare gli Home Visit di X Factor 2024 per Achille Lauro sono due band e un cantante.

Per la precisione parliamo di I Patagarri; Les Votives e Lorenzo Salvetti.

Team Jake La Furia

Dopo un’attenta analisi e ricerca anche Jake La Furia è arrivato a una conclusione.

Dopo gli Home Visit e ha scelto di concedere un pass ai seguenti artisti: Francamente; The Foolz e Elmira, per la precisione.

Team Manuel Agnelli

Passiamo ora al gruppo di Manuel Agnelli, composto da: Mimì Amina Caruso; Punkcake e Danielle.

Con questi elementi pensa e crede di poter arrivare fino in fondo.

Team Paola Iezzi

Concludiamo infine con il Team di Paola Iezzi. La giudice ha scelto di portare avanti nel percorso i seguenti concorrenti: Laura Fetahu; Dimensione Brama e Pablo Murphy.

Tra loro scopriremo quindi chi è il vincitore di X Factor 2024 e chi ha vinto questa edizione del talent show.

Il percorso de I Patagarri a X Factor 2024

Superate tutte le fasi fino agli Home Visit, I Patagarri entrano ufficialmente nel Team di Achille Lauro e proveranno a difendere il loro posto fino alla finale. Saranno così bravi da riuscirci?

(IN AGGIORNAMENTO)