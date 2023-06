NEWS

Nicolò Figini | 28 Giugno 2023

Le offese del pubblico agli artisti del LoveMi

Ieri sera a Milano si è tenuto il LoveMi 2023, il concerto organizzato da Fedez e sul cui palco si sono esibiti tantissimi cantanti. Alla conduzione abbiamo visto, in diretta su Italia 1, Max Angioni e Mariasole Pollio. Tra i cantanti, invece, erano presenti Orietta Berti, che si è resa protagonista di un simpatico fuori programma con Achille Lauro.

Ma anche Annalisa, che ha fatto cantare e ballare tutto il pubblico con le sue hit “Mon amour” e “Bellissima”. Non poteva mancare nemmeno Matteo Paolillo con “O Mar For”, sigla della fiction Mare Fuori. La sua esibizione è piaciuta molto anche a una ex vippona, la quale ha commentato positivamente sui social.

Tuttavia il concerto ha portato anche delle polemiche. Tra gli spettatori del LoveMi 2023, infatti, erano presenti anche dei ragazzi che hanno portato scompiglio e, come vediamo dal video qui sotto, hanno lanciato degli insulti gratuiti ai personaggi famosi e ad altre persone intorno a loro.

Per prima cosa vengono dette della cattiveria a Orietta Berti. In seguito a essere colpita dagli insulti è Annalisa per il semplice fatto di non aver letto un cartellone scritto da loro. Per tale ragione le viene detto: “Vaffan**lo me*da, testa di ca**o, pu**ana“. La stessa cosa, senza motivo apparente, viene fatta anche a Mariasole Pollio.

Il degrado della nuova generazione (non per tutti fortunatamente) 🤮 pic.twitter.com/ZB0FwxcOqZ — AMICI NEWS (@amicii_news) June 28, 2023

A un certo punto una ragazza del pubblico si mette sulle spalle di un amico per registrare meglio un video e anche lei viene insultata e arrivano addirittura a tirarle i capelli. Purtroppo anche Olly e Matteo Romano vengono colpiti da diverse brutte parole. Per non parlare di Fedez che, a quanto pare, è stato insultato verso la fine del concerto.

