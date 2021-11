L’ex tronista di Uomini e Donne, Alessandro Zarino, ha partecipato a una scalata sull’Everest in occasione di una campagna che mirava a combattere i cambiamenti climatici e per sensibilizzare le persone sull’argomento. Il modello, quindi, ha raccontato la sua esperienza ai microfoni di RTL 102.5 insieme ai conduttori Francesco Fredella e Simone Palmieri. Ecco, quindi, quanto riporta anche il sito Isa e Chia:

Ho deciso di mettermi alla prova partecipando a questo evento per la lotta ai cambiamenti climatici. Un’azienda che si occupa di abbigliamento eco-sostenibile ha organizzato questa sfilata. Io ero l’unico italiano tra i 12 partecipanti. Un’avventura che ancora oggi mi fa tremare la notte. Qualcuno ha lasciato, siamo ritornati alla base in sette. Ma a 6mila metri ho avuto problemi: non respiravo più, mi hanno dato l’ossigeno. Poi il rischio di un arresto cardiaco. Sono intervenuti i medici che seguivano la scalata. Sono sceso subito.