NEWS

Vincenzo Chianese | 14 Marzo 2023

Uomini e donne

Nuovo bebè in arrivo per Alessia Cammarota e Aldo Palmieri

Solo pochi giorni fa Alessia Cammarota ha annunciato di essere incinta del suo terzo figlio, concepito dall’amore con Aldo Palmieri. Grande gioia dunque per la coppia nata anni fa a Uomini e Donne, che qualche tempo fa ha vissuto un momento non semplice. I due ex protagonisti del dating show di Maria De Filippi infatti nel 2021 hanno perso un bambino, e da allora l’ex corteggiatrice si è sottoposta a una serie di cure, fino a quando pochi mesi fa non ha scoperto di essere nuovamente in dolce attesa.

In queste ore come se non bastasse Alessia e Aldo, con un tenerissimo video postato sui social, hanno svelato il sesso del loro terzo figlio. Nel filmato vediamo i piccoli Niccolò e Leonardo annunciare al mondo che presto a loro si unirà un altro fratellino. Terzo maschietto dunque per la coppia, che a breve allargherà la famiglia.

Nel mentre Alessia Cammarota pochi giorni fa, dopo aver svelato di essere incinta, ha rivelato cosa è accaduto dalla perdita del bambino due anni fa, fino alla scoperta della nuova gravidanza. Queste le sue parole, che hanno commosso ed emozionato il web:

“Iniziarono le cure e furono mesi non facili, pieni di domande. Sospese la cura, si pensava a un ritorno alla normalità, invece no. Ancora niente ciclo, solita prassi, test di gravidanza, ovviamente negativo ma obbligatorio e visita. Uscì fuori una bella cisti di cinque centimetri, e ora che si fa? Si aspetta, ci rivediamo fra due settimane così rivalutiamo la situazione. Le due settimane passarono, ne passò anche una terza. “Dottoressa, nessun cambiamento, nessuna macchia”. “Alessia solita prassi, test e poi visita”. Ma quella visita vi voglio dire che ci arrivammo in tre. Papà, mamma e un fagiolino piccolo piccolo. Perché quel test, inaspettatamente, era positivo. Lì c’era il nostro piccolo grande miracolino. L’abbiamo difeso, l’abbiamo nascosto a tutti e dico a tutti, ma oggi voglio urlare ‘benvenuto quinto mese’”.