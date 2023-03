NEWS

Andrea Sanna | 14 Marzo 2023

Luca Onestini contro gli autori

Le clip viste in puntata ieri sera al GF Vip, ancora una volta, non sembrano essere per niente piaciute a Luca Onestini. Ebbene il vippone al termine dell’appuntamento ha nuovamente detto la sua, dando contro agli autori e no, non è la prima volta che accade.

Ancora una volta l’argomento di discussione in buona parte è legato ai comportamenti di Nikita Pelizon e a ciò che viene mostrato. Questo perché la vippona ha spiegato di sentirsi isolata dal gruppo e fatto delle precise dichiarazioni, dando poi contro a Giaele. Il tutto dopo aver visto anche delle cose in puntata e la strigliata di Sonia Bruganelli nei confronti della De Donà. Un discorso che, secondo Luca Onestini, non regge.

Nel complesso l’intero episodio non sembra essere andato giù all’ex tronista. A detta gli Luca Onestini lei (Nikita ndr) starebbe facendo la vittima. La gente da casa, secondo lui, vedrebbe delle cose differenti rispetto a ciò che accade realmente all’interno del loft e che le clip vengono tagliate in un certo modo per far passare un preciso messaggio.

Ecco le parole di Luca Onestini:

“Non mi stupisce neanche perché le ho già viste tutte. Cioè ormai è la milionesima pagina. Ciò che mi stupisce è il racconto. Quello mi lascia allibito. La clip montata, isolamento, le cose e le robe cercate di camuffare. I discorsi strani. E quello mi lascia perplesso o che qualcuno ci creda. Quello mi lascia ancora più perplesso. Come ho detto l’altra volta, in quell’altra clip dove ha parlato con Ivana… quello mi lascia allibito”, ha detto perplesso Luca Onestini.

E ancora: “Allora non si vede niente e vedranno altre robe, raccontano quello che vogliono. È impossibile ed è un continuo. Non è più nemmeno da commentare. Adesso si è accanita con te e mi dispiace. Mi sembra fuori luogo. Come ha detto Oriana, non c’è molto da dire”, ha spiegato Luca Onestini in chiacchiera con Giaele De Donà.

Il discorso di Luca Onestini è proseguito insieme a Giaele De Donà e il vippone ha detto di essere rimasto male anche del voto preso da Milena Miconi. Da Nikita se lo sarebbe aspettato, ma da lei no.