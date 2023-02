NEWS

Andrea Sanna | 1 Febbraio 2023

Il video della figlia di Alessia Marcuzzi

A Boomerissima ieri sera non sono mancate le emozioni. Durante l’intervento in puntata di Flavio Insinna (che ha lanciato una stoccata a Ballando con le Stelle), c’è stato un momento particolare che ha coinvolto in prima persona Alessia Marcuzzi. La conduttrice, infatti, è stata sorpresa da un videomessaggio tenero e molto divertente da parte di sua figlia Mia.

Nata dalla precedente relazione con Francesco Facchinetti, Mia è sempre stata lontana dal mondo della TV, anche se ogni tanto compare sui social insieme ai suoi genitori, i quali però sono comunque molto attenti dal preservarla il più possibile.

Eppure ieri sera Mia ha voluto lasciare di sasso la sua mamma. Sul led è comparsa una clip che ha lasciato incredula la conduttrice. Nel video la figlia di Alessia Marcuzzi ha salutato la madre e le due squadre, per poi aggiungere: “So che non ti aspettavi che fossi qui, ma invece ci sono. Oggi vi racconto una cosa della mamma. Voi la vedete ordinata, fresca come una rosa: Ma non la vedete quando torna a casa dalle prove dei balletti. Ora vi faccio vedere”

A quel punto Mia (che somiglia tantissimo ad Alessia Marcuzzi anche nelle movenze) ha fatto una divertentissima imitazione della sua mamma, apprezzatissima dal pubblico presente in studio, così come sui social. Infine ha concluso il tutto facendo una domanda alle due squadre.

Terminato il video, Alessia Marcuzzi ha commentato incredula. Rivolgendosi emozionata a Flavio Insinna ha detto: “Non ci credo, mi hai fatto una sorpresa pazzesca. Questa cosa mi fa strano perché non è mai successa. Lei non fa queste cose in tutte le trasmissioni, ma per me l’ha fatto e ne sono felice. Poi ha fatto l’imitazione che hai replicato tu in precedenza, quando corro sempre. Ora se mi chiedi la domanda, non l’ho capita perché ero presa dal momento e presa dai sentimenti”, ha confessato.

Incursione riuscitissima dunque da parte di Mia e molto apprezzata da Alessia Marcuzzi!