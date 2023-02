NEWS

Nicolò Figini | 1 Febbraio 2023

GF Vip 7

L’accusa di Nikita a Oriana Marzoli

Nella scorsa puntata in diretta del Grande Fratello Vip Daniele Dal Moro ha ricevuto la visita a sorpresa del padre, il quale gli ha dato la forza per andare avanti nel gioco. Tutti i vipponi hanno potuto vedere questa scena e si sono anche commossi. Tra i concorrenti troviamo, ovviamente, Oriana Marzoli. Con quest’ultima Daniele ha un rapporto molto particolare, spesso litigano e altre volte vanno d’amore e d’accordo.

Stando a quanto riporta il web, Nikita Pelizon avrebbe detto che durante il segmento a lui dedicato, Oriana si sarebbe mostrata poco interessata e avrebbe passato il tempo a mangiarsi le unghie. I fan della Marzoli, però, hanno voluto salvaguardare la loro beniamina postando un video su Twitter all’interno del quale la venezuelana sta ascoltando molto attenta il dialogo tra padre e figlio. E allo stesso tempo gli utenti accusano Nikita di essere una bugiarda.

Nikita “Oriana durante l’incontro di Daniele con il padre si mangiava le unghie, era disinteressata, non le fregava nulla”

MAMMA QUANTA CATTIVERIA. GODETEVI STO VIDEO E GIOCATE CON LA VOSTRA FALSITÀ UN PO’ PIÙ IN LA. #DENZZERS #oriele #gfvip pic.twitter.com/In7w0Vm2NM — caffelatte (@trashstellare) January 31, 2023

La verità, come sempre, può stare nel mezzo. Può essere che Oriana Marzoli abbia mantenuto sempre alta la concentrazione presa dal momento. Può anche essere che si sia distratta per un attimo. Questo non possiamo saperlo. Il filmato qui sopra mostra solo dieci secondi, mentre il video della puntata dura oltre otto minuti. Anche riguardandolo, però, non si vede mai Oriana mangiarsi le unghie. Che lo abbia fatto quando non era inquadrata? In quel caso solo chi era sintonizzato su Mediaset Extra può saperlo con certezza.

In dieci minuti può essere che una persona si distragga per un attimo, ammesso e concesso che sia successo davvero. Fatto sta che la verità al momento non la conosciamo.