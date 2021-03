1 Alessia Marcuzzi replica alle critiche

Ieri sera è andata in onda la finale del Grande Fratello Vip, che ha visto andare al trionfo un concorrente ormai annunciato da tempo come papabile vincitore: Tommaso Zorzi. In questi 5 mesi di trasmissione, il reality ha contato tra i telespettatori anche la presenza di Alessia Marcuzzi. La conduttrice, che in passato è stata padrona di casa del programma, ha ricoperto invece il ruolo di supporter dei vipponi.

Alessia Marcuzzi, infatti, non ha mai negato la sua simpatia nei confronti di Tommaso Zorzi, ma anche di Stefania Orlando o ancora Maria Teresa Ruta e Guenda Goria, Giulia Salemi e Dayane Mello. Insomma la presentatrice de Le Iene senza troppi peli sulla lingua ha detto chiaramente i nomi dei concorrenti che più hanno attirato la sua attenzione e il suo cuore.

Per la finale di ieri sera Alessia Marcuzzi ha pubblicato un numero variegato di tweet, ha commentato ogni bel momento che ci ha accompagnati nel corso della diretta. Tra i tanti, quello che ha visto come protagonisti Tommaso Zorzi e Francesco Oppini. La showgirl ha messo uno scatto del loro incontro avvenuto in casa, proprio come sorpresa all’influencer. La Marcuzzi ha pubblicato quindi la foto aggiungendo semplicemente tre cuori rossi.

Mai l’avesse fatto però! Moltissimi fan del GF Vip hanno inondato la foto di messaggi, attaccando duramente Alessia Marcizzi, che non ha potuto fare a meno di rispondere: “??? Cosa c’e’ di male in questa foto?” e ancora “Quello che c…o mi pare”, accompagnato da una faccina che ride.

Insomma replica per le rime Alessia Marcuzzi e non le manda di certo a dire a chi la critica per la foto postata sul suo profilo ufficiale di Twitter.