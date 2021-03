Chi è Stefania Orlando? Età, altezza, biografia, figli e Instagram

Conosciamo meglio insieme chi è Stefania Orlando, concorrente del Grande Fratello Vip 5: l’età, l’altezza, la biografia, la vita privata e i figli. Infine dove seguirla su Instagram e social.

Chi è Stefania Orlando

Nome e Cognome: Stefania Orlando

Data di nascita: 23 dicembre 1966

Luogo di Nascita: Roma

Età: 54 anni

Altezza: 1 metro e 77 centimetri

Peso: 67 kg

Segno zodiacale: Capricorno

Professione: Conduttrice

Marito Simone Gianlorenzi

Figli: Nessuno

Tatuaggi: Un’araba fenice sulla spalla sinistra (fonte chiecosa)

Profilo Instagram: @stefaniaorlando1

Stefania Orlando età, altezza e biografia

Stefania Orlando è nata a Roma il 25 dicembre 1966. Ha 54 anni di età ed è del Capricorno. Ha un fratello. Della sua infanzia non si sa molto, se non che a 18 anni ha deciso di lasciare casa per convivere insieme al suo fidanzato.

Stefania Orlando ha iniziato la propria carriera come modella, accompagnando a quel lavoro anche una professione più “standard” come quella dell’agente immobiliare.

Sarà proprio grazie al mondo della moda e delle sfilate che l’Orlando attira l’attenzione e inizia la sua lunga carriera televisiva.

Programmi tv

Stefania Orlando è un’attrice e conduttrice televisiva, la cui carriera affonda le radici nel 1993 come valletta nel programma “Sì o no?”. Nel 1994 ha debuttato in Rai diventando la valletta del fortunatissimo programma di Fabrizio Frizzi “Scommettiamo che?”. È il 1995 quando invece ha iniziato a condurre alcuni programmi televisivi, fino a che nel 1996 non è arrivata a condurre il TG Rosa.

Nel 1997 ha iniziato a condurre I Fatti Vostri su Rai 2, dove rimane fino al 2003. Tra il 1998 e il 2001 ha condotto il Lotto alle Otto e nel 2002 la finalissima della Lotteria Italia. Non si sono fermate le sue conduzioni, che hanno visto anche la sua presenza nei programmi Piazza Grande e Stelle con la Coda.

Oltre ad aver condotto vari programmi TV, Stefania Orlando ha preso parte anche ad alcune fiction, tra cui la fortunata serie “Don Matteo” insieme a Terence Hill. Nel 2011 è tornata con Uno Mattina in Famiglia e tra il 2015 e il 2016 torna di nuovo a I fatti vostri.

La conduttrice ha anche provato la carriera musicale, debuttando con un gruppo e producendo nel 2009 il suo primo album musicale.

Vita privata di Stefania Orlando: marito e matrimonio

Cosa sappiamo della vita privata di Stefania Orlando? La conduttrice si è fidanzata dal 2008 con il musicista Simone Gianlorenzi, ma solo nel 2019 hanno deciso di sposarsi con una grande cerimonia. Simone Gianlorenzi è quindi diventato il marito di Stefania Orlando; entrambi vivono a Roma e non hanno figli.

Prima di lui Stefania era sposata con Andrea Roncato, un matrimonio durato però solo due anni: dal 1997 al 1999. Nonostante la breve relazione, entrambi hanno mantenuto un ottimo rapporto.

Dove seguire Stefania Orlando: Instagram e social

Stefania Orlando ha un profilo Instagram molto curato, che vanta più di 190 mila followers. La conduttrice condivide molto sul suo account, da foto di lavoro fino a quelle personali insieme alla famiglia. Proprio poco prima della partenza del Grande Fratello Vip, Stefania ha pubblicato un post su Instagram in cui ha commentato l’imminente avventura al GF:

“Care amiche e cari amici buongiorno. Mancano pochi giorni e ormai sapete che parteciperò al GFVip. Però non sapete che avrò bisogno del vostro sostegno, del vostro affetto che in tanti anni mi avete sempre dimostrato. Sarà un’esperienza completamente diversa da tutte quelli fatte finora e sapere che “fuori dalla casa” ci siete voi che fate il tifo per me sarà importantissimo.

Ho preso questa decisione pur avendo la possibilità di continuare il mio percorso nel programma dello scorso anno. Ma ho voluto cambiare strada, incamminarmi verso nuovi orizzonti, nuove prospettive. Sono molto emozionata, conoscerete molti miei lati caratteriali forse inediti, ma, nel bene e nel male, sarò sincera!”

E infine Stefania ha salutato tutti:

“Mamma mia che emozione ragazzi: il grande giorno è finalmente arrivato. Da oggi sono a tutti gli effetti una concorrente del Grande Fratello Vip. Cosicché, a breve, non avrò più nessun dispositivo per interagire con voi, ma tutto ciò che leggerete da qui ai prossimi giorni, nonostante non sarò fisicamente io a pubblicarlo, è stato tutto scritto da me. Non vi ho mai chiesto nulla, lo sapete, ma mai come stavolta ho bisogno di voi, del vostro affetto, supporto e delle vostre energie positive. Mi mancherete tanto, così come mi mancheranno da morire mio marito Simone e la nostra piccola Margot.”

Stefania Orlando al Grande Fratello Vip

Dal 14 settembre 2020 su Canale 5 torna il Grande Fratello Vip 5. Concorrente ufficiale, Stefania Orlando. La showgirl ha dichiarato di essere pronta per questa nuova esperienza e di essere molto felice. Tra i suoi obiettivi c’è quello lasciare il segno all’interno della casa del GFVip. Ma leggiamo le sue dichiarazioni rilasciate a Tv Sorrisi e Canzoni prima del suo ingresso nella casa:

“Vorrei che la gente mi conoscesse, nel bene nel male. Ho imparato a dare valore al tempo negli ultimi mesi e voglio rimettermi in gioco. Della convivenza mi spaventa condividere ogni momento con persone che non ho scelto. So che in alcuni momenti potrei diventare non molto carina. La cosa che temo di più è dividere il bagno, da quando sono piccola ho sempre avuto il mio personale. Cercherò di essere assertiva e poco istintiva. Non voglio vincere, voglio solo lasciare il segno”

Stefania Orlando ha dichiarato che partecipa al Grande Fratello VIP perché vorrebbe che la gente la conoscesse nel bene e nel male. È consapevole del fatto che in alcuni momenti la convivenza forzata potrebbe fare uscire fuori dei lati meno carini del suo carattere. Ha dichiarato anche di non voler vincere ma di voler lasciare un segno all’interno della casa.

I concorrenti del GF Vip 5

Insieme a Stefania Orlando ci sono altri concorrenti che faranno il loro ingresso nella casa del Grande Fratello Vip 5. Ma li ricordate tutti? Facciamo un piccolo recap, partendo dall’elenco delle donne che troveremo nella casa più spiata d’Italia:

E non solo. Tra gli uomini del cast del Grande Fratello Vip 5 a far compagnia a Francesco, troveremo invece i seguenti nomi:

Tra gli ultimi arrivi Alda D’Eusanio, squalificata dopo una sola settimana.

Riuscirà Stefania Orlando ad arrivare fino alla fine e vincere questa quinta edizione del Grande Fratello Vip? Non ci resta che attendere per scoprirlo. A tutti i concorrenti facciamo un grande in bocca al lupo per questa forte esperienza. L’appuntamento con il GFvip è a partire da lunedì 14 settembre 2020 su Canale 5, ore 21:45 insieme ad Alfonso Signorini, Pupo e Antonella Elia.

Il percorso di Stefania al GF Vip

Settimana 1

Nulla di rilevante da registrare nel corso dei primi giorni in Casa di Stefania Orlando. La conduttrice si è ambientata e fatto conoscenza dei compagni d’avventura.

Settimana 2

Stefania durante il pranzo domenicale (27 settembre 2020) ha avuto una lite furibonda con Francesca Pepe a causa del cibo. Le due sono quasi arrivate alle mani.

Settimana 3

L’esperienza prosegue e i concorrenti trascorrono la settimana senza Fulvio Abbate, primo eliminato del reality che però sembra riservare parole poco carine nei loro confronti al di fuori della casa…

Settimana 4

In salone durante una chiacchierata, Stefania ha detto la sua su Lorella Cuccarini. La Orlando dopo lo scontro con Francesca nelle scorse settimane, ha avuto un faccia a faccia al veleno con Patrizia De Blanck, a causa di un pacco di patatine.

In seguito, ha uno scontro anche con Dayane, innescato da una provocazione fatta da Zorzi. Durante la puntata di venerdì 9 ottobre, Stefania Orlando coglie l’occasione per lanciare un messaggio a tutte le donne.

Settimana 5

Tommaso è rimasto un po’ deluso da Stefania e Oppini e ha avuto un lungo confronto con entrambi. L’influencer poi è riuscito a chiarire le divergenze con la conduttrice. Proseguendo con la cronologia dei fatti Stefania ha discusso con Dayane e la causa di tutto è Matilde. Intanto da fuori il marito della Orlando fa una proposta che riguarda Zorzi.

Tra l’altro Stefania è nuovamente in nomination, stavolta contro Guenda e Matilde. Dopo essersi salvata al televoto, Stefania ha avuto un acceso diverbio con Elisabetta. Le due fortunatamente hanno risolto le loro incomprensioni. Intanto la Orlando, componente della stanza blu, ha fatto un patto con i suoi compagni. Stefania si è poi chiarita con Matilde a ridosso della puntata.

Settimana 6

Ennesimo accesissimo scontro tra Stefania ed Elisabetta, che non se le sono mandate a dire. Intanto la Orlando ha pianto poiché ha notato una lontananza da parte di Zorzi, ma i due hanno subito chiarito.



Stefania è finita nuovamente al televoto, ma alcuni utenti hanno sollevato una polemica. Pare infatti che ad indicare il suo nome agli altri vipponi sia stata la De Blanck.

Settimana 7

La provocazione di Matilde ha fatto infuriare non poco la Orlando, la quale si trova nuovamente al televoto. Intanto proprio a proposito di nomination la conduttrice ha sollevato alcuni dubbi.

Intanto è stata anche protagonista, insieme a Tommaso di un momento divertente. Stefania e Zorzi hanno inscenato una finta lite, che ha lasciato sbalordite Maria Teresa e Guenda. Nel corso della puntata del venerdì, Stefania ha insinuato dei dubbi sui Gregorelli. Il marito della Orlando, proprio a tal proposito non ha gradito l’atteggiamento di alcuni compagni. Sebbene Patrizia abbia suggerito di votare Stefania, quest’ultima è risultata immune, grazie al salvataggio di Tommaso.

Settimana 8

Stefania si è piuttosto arrabbiata con Paolo Brosio, poiché quest’ultimo ha svolto una preghiera piuttosto chiassosa. Intanto la showgirl ha realizzato una torta per il compleanno della sua mamma e ha fatto un gesto carino per Elisabetta.

La Orlando è pronta a tornare sul mercato con il nuovo singolo, Babilonia (qui la data d’uscita). La conduttrice ha organizzato uno scherzo hot con la complicità di Tommaso, Dayane e Adua ai danni di Paolo Brosio. Scherzo poi proseguito con una finta lite con Stefania che ha dato contro alla modella e l’attrice.

Stefania è stata protagonista anche di una piccante chiacchierata con Maria Teresa. La conduttrice ha avuto anche una forte discussione con Patrizia De Blanck, tanto da scoppiare in lacrime. Poco dopo, per fortuna, si sono chiarite.

Nel giorno dell’uscita del suo singolo (in data 6 novembre) il GF Vip ha fatto ascoltare la canzone ai vipponi. Stefania si è commossa. Per l’occasione ha ricevuto anche un aereo. Intanto la Orlando ha ironizzato sull’aereo arrivato per Matilde (già eliminata). Stefania durante la festa del 7 novembre si è lasciata andare alle lacrime. A consolare la Orlando oltre ai soliti Tommaso e Maria Teresa, anche (a sorpresa) Elisabetta Gregoraci.

La Orlando ha messo in guardia Adua da Dayane, esattamente come altri vipponi.

Settimana 9

Patrizia ha ammesso a Stefania di averla votata per seguire il gruppo. Ma non solo. In giardino la Contessa si è infastidita e ha offeso la Orlando per la reazione avuta nel ringraziare i fan, che urlavano per lei fuori dalla Casa. Atteggiamento, quello della De Blanck che ha fatto infuriare Simone, marito di Stefania.

Intanto durante la settimana la Orlando ha apprezzato il gesto di Dayane nei confronti di Oppini e Tommaso, ma ha avuto modo di placare gli animi tra i due ragazzi, che hanno messo in crisi la loro amicizia per via di incomprensioni.

Su Twitter alcuni fan hanno riportato a galla una vecchia e commovente intervista di Stefania Orlando a Vieni da me. Durante la puntata il marito di Stefania si è scontrato con la Contessa. Alla Orlando però non è stata data la possibilità di salutarlo. Il web si è scagliato contro il programma. Intanto Stefania continua a risultare rilevante per le dinamiche della casa.

Settimana 10

Stefania invece di votare Dayane, come pensavano tutti, ha virato sulla Contessa.

Dopo la puntata Tommaso ha spinto la Orlando a rivelare questa cosa a Patrizia, che non l’ha presa benissimo e l’ha duramente attaccata anche con gli altri vipponi. Anche in puntata la De Blanck e Stefania hanno discusso. I più curiosi, invece, che amano gli outfit del GF: è emerso il costo della pelliccia sintetica indossata dalla Orlando.

Settimana 11

La notizia del prolungamento del programma ha scosso gli animi nella Casa. Stefania per difendere Francesco ha discusso duramente con Tommaso, scontro poi chiarito e risoltosi nel migliore dei modi.

Durante la settimana Stefania ha avuto vari scontro con Maria Teresa e insieme a Tommaso ha suscitato vari dubbi su di lei. Per il corso di tutta la settimana hanno suscitato vari dubbi. Hanno attaccato duramente alcuni atteggiamenti della Ruta, fino al confronto e chiarimento definitivo, seppur con qualche riserva.

La Orlando è tornata a dire la sua anche su Dayane e Rosalinda, che al contempo si sono fatte la loro idea sulla coinquilina. Nel mentre Giacomo, per scherzo, ha letto le carte a Stefania, ma ha provocato in lei una reazione. Così come tutti gli altri vipponi, anche Stefania ha vissuto attimi di sconforto.

Settimana 12

I profili social di Tommaso e Stefania hanno accettato una sfida dei fan. La Orlando, intanto, nella crociata tra Giulia e Elisabetta si è schierata dalla parte di Elisabetta e ha avuto di che ridire anche sulla lite tra Rosalinda e Elisabetta, mettendo in mezzo anche Dayane.

Dopo la puntata di venerdì 4 dicembre, Stefania è tornata a discutere con Rosalinda. L’attrice è stata difesa non solo da Dayane, ma anche da Giulia Salemi, che ha bacchettato la Orlando.

Tra l’altro Stefania ha fatto da consigliera a Tommaso, che le ha confidato di essersi innamorato di Francesco.

Settimana 13

Stefania dopo la nomination si è fatta prendere dallo sconforto, sia per lo scontro con Dayane e Rosalinda, ma anche per le parole riservate dalla Contessa nei suoi confronti. Patrizia ha deciso di fare chiarezza su questa situazione.

Il marito della Orlando ha deciso di lasciare i social per qualche giorno e si è scagliato contro il programma. Intanto proprio Simone ha ironizzato su alcuni fan che hanno fatto notare la vicinanza tra Stefania e Andrea.

Nel mentre non sono mancate frecciatine tra Stefania e Dayane, ma anche nei riguardi di Rosalinda. Le due hanno chiarito a sorpresa, ma con qualche riserva. Chiarimento anche tra la Orlando e Rosalinda.

Stefania spera di poter chiarire con Matilde una volta finita la sua avventura nel programma. Una domanda scomoda di Samantha ha infastidito Stefania, proprio con quest’ultima ha avuto qualche screzio sulla questione pulizie. Ma non solo, perché da questo episodio c’è stato un battibecco con Tommaso.

Settimana 14

Proprio l’incomprensione con Tommaso, ha portato un po’ di gelo tra lui e Stefania.

Tra l’altro Zorzi per questo motivo è arrivato a nominare la Orlando, sentendosi poi terribilmente in colpa, nonostante abbia svelato il vero motivo che l’ha spinto a farlo. A sua insaputa Stefania è diventata immagine di profilo Instagram di Tommaso.

Anche il marito di Stefania ha commentato la nomination, così come i familiari di Zorzi. Sempre Simone ha parlato anche del rapporto tra Samantha e sua moglie Stefania, dopo che queste ultime hanno avuto un battibecco.

Stefania sebbene ci sia rimasta male, ha cercato di non colpevolizzare troppo Tommaso, con il quale ha poi chiarito, non prima però di una lite (chiarita anche questa) con Maria Teresa. I più curiosi hanno scovato i presenti al matrimonio di Stefania (assente nemmeno a dirlo proprio al de Grenet). Nel momento di difficoltà tra Rosalinda e Dayane, Stefania ha dato dei preziosi consigli alla Cannavò.

La Orlando si è lasciata andare ai ricordi: ha rievocato una lite con Francesca Pepe e imitato la Contessa De Blanck. Sui social c’è stato uno scambio di commenti tra il marito di Stefania e Antonella Elia. Nel mentre Stefania potrebbe aver trovato una nuova rivale: Samantha.

Settimana 15

Stefania in settimana si è scontrata tanto con Samantha de Grenet, tanto che quest’ultima si è lasciata scappare frasi per nulla carine, che hanno scomodato il marito della Orlando. A mettere in guardia Samantha da Stefania sembra essere stata Matilde Brandi, come confessato dalla de Grenet.

Una delle cose dette da Samantha, Stefania l’ha scoperta grazie ad alcuni fan che da fuori hanno urlato le affermazioni fatte dalla de Grenet. Sulla questione tra le due è intervenuta perfino Pamela Prati! Quanto accaduto con Samantha, Stefania l’ha raccontato ad alcuni vipponi e in difesa della de Grenet è intervenuta Sonia.

In occasione del suo compleanno (23 dicembre) sono arrivati diversi aerei per Stefania e una sorpresa da parte di suoi marito. Uno degli aerei, però, è stato frainteso e la Lorenzini pensava fosse indirizzato a lei. Solo in un secondo momento (sempre grazie alle urla fuori da casa) si è scoperta la verità. La reazione di Sonia ha provocato la reazione del web. Un consiglio di Stefania a Pierpaolo ha fatto arrabbiare i fan dei Gregorelli.

In occasione del calendario 2021 i vipponi hanno dovuto posare. Inizialmente Tommaso ha rifiutato una proposta di Stefania Orlando, portando quest’ultima a sfogarsi in lacrime.

Settimana 16

Durante il collegamento di Maria De Filippi nel corso della diretta del GF Vip, Stefania ha confessato che la conduttrice è stata la sua testimone di nozze (parliamo del matrimonio con Andrea Roncato).

Nel corso delle prove per la serata di Capodanno sono volate scintille tra Stefania e Tommaso. I due in un secondo momento hanno poi chiarito.

Stefania in settimana ha litigato anche con Dayane.

Settimana 17

La vicinanza di Tommaso a Dayane ha molto infastidito Stefania, che ha mostrato della nei confronti dell’influencer, tanto da arrivare a litigare. Sempre sul filone di questo scontro, Zorzi ha fatto anche una rivelazione sulla sua amica, che ha lasciato di stucco in tanti. Intanto anche Dayane ha espresso la sua teoria su quanto successo.

Alcuni like da parte del marito di Stefania contro Tommaso e Dayane hanno fatto arrabbiare i fan di questi ultimi. Lui si è poi spiegato e ha chiarito la sua posizione.

Continuano le urla fuori dalla Casa da parte dei fan. Qualcuno ha detto a Stefania di non fidarsi di Cecilia.

Settimana 18

Adriana Volpe, amica di Stefania, ha rivelato chi sono i suoi concorrenti preferiti.

Durante questa settimana la Orlando ha avuto modo di confrontarsi con Dayane. Le due hanno a lungo parlato e, nonostante gli attriti, hanno mostrato stima reciproca. Sui social della showgirl lo staff ha scherzato e hanno denominato la pace tra le due ‘trattato di Brasilonia’.

A Live Non è la d’Urso, Andrea Roncato ha attaccato l’ex moglie Stefania. A difenderla ci ha pensato Simone, attuale marito della showgirl. Intanto anche lo staff della Orlando ha preso una chiara posizione.

Settimana 19

Scoperte le dichiarazioni dell’ex marito e della figlia della moglie di quest’ultimo, ma anche la notizia del nuovo prolungamento, Stefania è andata completamente in down.

Finita la puntata, infatti, la concorrente ha minacciato di abbandonare e ha aperto la Porta Rossa, ma è stata fermata dai suoi compagni.

La Orlando ha trascorso giorni non troppo facili, sebbene suo marito al telefono abbia cercato di rassicurarla. Sempre Simone si è espresso sui social sul possibile addio di sua moglie al programma, come confidato a Rosalinda in settimana. A commentare la notizia anche Francesco Oppini.

Sebbene si sia detto dispiaciuto, Roncato è tornato ad attaccare Stefania Orlando.

Settimana 20

Nonostante l’incoraggiamento Stefania sta pianificando l’abbandono dalla Casa insieme a Tommaso. Intanto il marito ha fatto non solo una confessione su Dayane ma ha anche lanciato un appello sui social.

Tra l’altro sempre il marito di Stefania ha rivelato di aver parlato con Andrea Roncato e cosa si sono detti.

Stefania ha consolato Zelletta dopo lo sfogo e ha ritenuto un po’ sopra le righe la reazione di Maria Teresa, che ultimamente fa un pochino fatica a capire.

Settimana 21

Dopo l’intervento di Matilde in puntata (che ha difeso Samantha), Stefania si è sfogata con i suoi compagni. La Orlando ha ironizzato sulle esternazioni di Alda D’Eusanio.

Quanto accaduto a Dayane ha colpito tanto Stefania Orlando, che si è stretta nel dolore della sua compagna d’avventura. La concorrente ha non solo a lungo parlato con lei confortandola, ma le ha anche scritto una bellissima lettera. Tra l’altro proprio da Stefania è partita l’idea di abbandonare il programma e restare, in caso, solo per dare supporto a Dayane.

La nomination di Stefania ai danni di Giulia ha provocato delle incomprensioni tra le due, sebbene abbiano tentato di riappacificarsi, senza grandi risultati. Vittima di uno scherzo insieme a Tommaso, Stefania e l’influencer hanno contraccambiato. I due volevano far credere di abbandonare. Maria Teresa li ha convinti a restare, ma una sua frase ha portato la Orlando e Zorzi a trarre delle considerazioni.

Settimana 22

Una fan è tornata ad urlare fuori dalla Casa per la Orlando e ha espresso un pensiero carino per Dayane, che si trovava lì a chiacchierare insieme alla conduttrice. Nel mentre per la puntata sempre dell’8 febbraio vede Stefania protagonista. La conduttrice riceverà infatti una sorpresa.

Nel corso della settimana Stefania ha avuto una dura lite con Giulia. Le due non hanno propriamente chiarito le loro incomprensioni, anche se i rapporti sembrano essere leggermente distesi. Esattamente come Tommaso, anche la Orlando si è allontanata da Maria Teresa e ha manifestano non pochi dubbi, sebbene si sia confrontata con lei.

Gli Zorzando nel mentre deliziano tutti con scherzi e momenti canori splendidi.

Settimana 23

Stefania dopo la puntata di venerdì ha litigato con Dayane per via dell’uscita di Maria Teresa dalla Casa. La Orlando si è un po’ isolata insieme a Tommaso dal resto del gruppo. La gieffina ha convinto anche Tommaso a non abbandonare il programma.

Nel corso della settimana sono arrivati diversi aerei per Stefania, ma anche alcuni in coppia con Zorzi. Uno in particolare è sembrata una frecciatina a Maria Teresa o Giulia. Proprio la Ruta ha commentato alcuni comportamenti di Stefania, così come Guenda, che è sbottata sui social.

Per il televoto settimanale Tommaso ha lanciato un appello ai suoi fan per salvare Stefania. Lo stesso però è stato sospeso e al momento non si comprendono le ragioni. Lo staff di Giulia (che si trova in nomination con lei) ha lanciato un appello. È spuntata anche un’indiscrezione sulla fine del matrimonio tra Roncato e Stefania.

Francesco ha esultato per il salvataggio di Stefania e ha fatto una precisazione nei confronti di Giulia. Qualcuno da fuori ha spoilerato le percentuali di voto con cui Stefania ha avuto la meglio nei confronti della Salemi. Intanto Dayane, nonostante le incomprensioni e varie liti e nonostante abbia un quadro poco chiaro circa i modi di fare di Stefania, ha invitato il pubblico a salvarla, poiché la ritiene meritevole di arrivare in finale.

Settimana 24

Stefania non ha per nulla apprezzato la nomination fatta da Dayane non nei suoi confronti, ma in particolare in quelli di Rosalinda.

Nel dopo puntata la Orlando ha duramente attaccato la brasiliana e sono volate parole forti. La conduttrice infatti ha messo in dubbio i sentimenti della Mello. In difesa di quest’ultima è intervenuta Samantha, che ha discusso con Stefania, anche se poi si sono chiarite.

Dayane si è completamente isolata dal gruppo dopo quanto accaduto e più volte si è mostrata fragile agli occhi dei compagni. Resasi conto di aver alzato i toni, Stefania ha fatto un passo indietro chiedendo scusa, tanto che lei e Dayane ad oggi sembrano essersi chiarite e hanno ammesso che spesso gli scontri sono nati solo per semplici dinamiche.

Sebbene tra le due ci sia stato un rapporto di odi et amo, Stefania e Dayane sono riuscite a mettere da parte, in via definitiva, tutti i dissapori. Che sia un nuovo inizio per loro? Entrambe si dicono propense a questo.

Intanto la Orlando dopo aver superato il televoto con Rosalinda, ha vinto anche la sfida in puntata con Samantha e si è così aggiudicata la finale. Sarà lei a vincere il programma?

(IN AGGIORNAMENTO)

