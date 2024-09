Ha compiuto 13 anni Mia, la figlia di Alessia Marcuzzi e per l’occasione la conduttrice ha realizzato un video pieno d’amore

La figlia di Alessia Marcuzzi, Mia, ieri ha compiuto 13 anni entrando ufficiamente nella fase adolescenziale. La conduttrice le ha fatto gli auguri sui social attraverso un bellissimo video accompagnato anche da una frase davvero dolce. Ecco cosa ha scritto.

13 anni per Mia, la figlia di Alessia Marcuzzi

Ieri, mercoledì 4 settembre, la figlia di Alessia Marcuzzi e Francesco Facchinetti, Mia, ha compiuto 13 anni. Non è più quindi una bambina, ma è entrata nell’età dell’adolescenza dove tante cose cambiano. La dolce Mia, quindi, sta crescendo e sembra ieri che era davvero piccola. Probabilmente anche la stessa Alessia stenta a credere a quanto sia passato in fretta il tempo.

Per l’occasione, davvero speciale, la Marcuzzi ha condiviso sui social un video della figlia per festeggiare il suo compleanno e quindi questo giorno speciale. E ad accompagnare le foto e i filmati di Mia sia di adesso che di quando era più piccola ha messo come didascalia un messaggio davvero pieno d’amore.

“Auguri amore Mia. Sei ufficialmente una teen!!! Sei brillante, intelligente, pazzarella e sensibile. Sei la mia stella, la mia guida, la mia favola d’amore. E anche quando discutiamo un po’, il nostro finale e’ sempre da ridere. Love u mimi, to the moon and back”.

Tanti sono stati i commenti sotto al video. Facchinetti ha scritto: “la mia vita”. E poi ci sono stati gli auguri da parte di molti personaggi famosi, come Emanuel Lo, la moglie di Facchinetti (sono una grande famiglia allargata), Giulia Salemi, Marina La Rosa e tanti altri.

Alessia Marcuzzi ha anche un altro figlio più grande, Tommaso, nato nel 2001 dalla relazione con l’allenatore ed ex calciatore Simone Inzaghi. Tommaso Inzaghi, che ha 23 anni, si è da poco laureato ed è diventato procuratore sportivo.