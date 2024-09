Cosa accadrà nella prima puntata di Bake Off Italia 12 secondo le anticipazioni? Vi sveliamo tutto quello che vedremo in questa edizione leggermente modificata rispetto al passato. Ecco tutti i dettagli.

Le anticipazioni della prima puntata di Bake Off Italia 12

Parte Bake Off Italia 12 che vede come sempre alla conduzione Benedetta Parodi. Anche quest’anno troviamo confermati i tre giudici e cioè Ernst Knam, Tommaso Foglia e Damiano Carrara. C’è una novità e cioè Iginio Massari che sarà protagonista di alcune sfide.

Un’altra grande novità dell’edizione è che le prime due puntate saranno dedicate alla selezione degli aspiranti pasticceri, quindi la gara vera e proprio inizierà dalla terza puntata in cui ci saranno 14 concorrenti totali. Vediamo quindi le anticipazioni di questa prima puntata di Bake Off Italia 12.

LEGGI ANCHE: Le anticipazioni della registrazione di Uomini e donne del 4 settembre

Come detto, ci sarà la selezione dei concorrenti attraverso delle prove nelle prime due puntate e a decidere saranno i tre giudici oltre a Iginio Massari. Nella prima fase i concorrenti porteranno il loro dolce migliore e i giudici sceglieranno le torte da assaggiare a colpo d’occhio. Dopo il primo assaggio sceglieranno quindi chi andrà avanti e chi sarà eliminato. Si partirà con 30 concorrenti e solo 20 passeranno al secondo step.

La prima torta che colpirà i giudici sarà quella di Giulia P. che passerà la prova a pieni voti. Poi sarà il turno di Francesco G. anche lui promosso. Anche Francesca sarà chiamata dai giudici, ma non passerà la prova. Entreranno poi Valeria e Claudio ed entrambi piaceranno. Anche Sergio colpirà nell’estetica e pure al gusto, infatti passerà il turno. Passiamo a Mauro che sarà il sesto pasticcere a passare il turno. La sfida andrà avanti con Helen che piacerà tantissimo ai tre giudici. Andranno davanti a loro anche Giulia A. e Jessica, entrambe promosse a pieni voti. Per Alessio invece l’avventura finirà. Federica sarà la successiva e piacerà a due giudici.

Siamo a metà dei concorrenti che possono passare il turno e davanti ai giudici arriverà Manuela che li conquisterà, così come Francesco B. Stesso destino per Alfonso che convincerà tutti e tre i giudici. Mancano 7 posti ed entrerà sotto il tendone Makiko che però si dovrà fermare. Giorgia invece conquisterà i giudici col suo dolce. Passiamo adesso a Domenica, Alessandra e Alessio e tutti e tre passeranno alla prossima selezione. Roberta purtroppo non passerà ma le chiederanno di tornare in futuro perché ha ottime capacità. Liza conquisterà 3 sì, Alessandro passerà con 2 sì. E così adesso mancherà un solo posto ed entrerà Ciro che purtroppo non passerà il turno. La possibilità l’avrà Alessia che riuscirà ad aggiudicarsi il 20° posto. Quindi i 5 concorrenti rimasti dovranno tornare a casa senza aver avuto l’assaggio dei giudici.

LEGGI ANCHE: Ballando con le stelle, storico ballerino escluso dalla gara

A questo punto le anticipazioni della prima puntata di Bake Off Italia proseguono con il secondo step che vedrà però solo l’ingresso di 14 aspiranti pasticceri alla gara vera e propria. In questa sfida, quindi, sarà Iginio Massari a scegliere quale torta faranno i concorrenti e cioè la torta bavarese. Chi presenterà la bavarese migliore riceverà subito il grembiule, mentre gli altri proseguiranno le sfide. Il peggiore però sarà subito eliminato. Dopo l’assaggio dei giudici ad essere eliminato sarà Alessio. Mentre la migliore che quindi si aggiudicherà il primo grembiule finendo direttamente in gara sarà Giorgia. Per tutti gli altri la sfida continuerà nella seconda puntata.

Quando va in onda la prima puntata e dove vederla

Per quanto riguarda la messa in onda e lo streming di Bake Off Italia 12 vi diamo subito tutte le informazioni a riguardo. Il programma partirà con la messa in onda in chiaro venerdì 6 settembre su Real Time alle 21 quando vedremo la prima puntata. L’appuntamento col programma è quindi previsto ogni venerdì in chiaro su Real Time.

Ma c’è anche l’opzione streaming per rivedere dal giorno successivo e gratuitamente le puntate e basta collegarsi al sito di Discovery+. Sempre su questo sito si possono vedere in anticipo le puntate una settimana prima della messa in onda. Ma per farlo occorrerà sosttoscrivere un abbonamento con la piattaforma.