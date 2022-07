1 Il figlio di Alessia Marcuzzi si laurea

Sono anni ormai che Alessia Marcuzzi è una delle conduttrici più amate e seguite del piccolo schermo. Negli ultimi mesi però come sappiamo la presentatrice è stata lontana dalla tv. Dopo l’addio a Mediaset, che non è passato inosservato, Alessia si è presa del tempo per sé stessa per decidere le sue prossime mosse, e solo qualche settimana fa sono arrivate grosse novità che la riguardano. La Marcuzzi infatti in autunno debutterà su Rai 2 con il suo nuovo programma Boomerissima, che partirà ufficialmente a novembre. Proprio in merito alla trasmissione, la conduttrice nel corso di un’intervista per Il Giornale ha affermato:

“È un programma che mi sono cucito addosso, l’ho scritto da sola insieme ai miei autori (…) Quando ho finito di scrivere questo programma mi sono detta che sarebbe stato giusto per Raidue. Sono andata da Stefano Coletta (direttore intrattenimento), ho bussato alla sua porta e gli ho fatto vedere un disegno dello studio che avevo immaginato e da lì è nato tutto. […] Sarà un varietà che racconta musica, film, spot, oggetti, mode, fatti di cronaca. Ci saranno ospiti nazionali e internazionali, ricordi, travestimenti, sfide tra generazioni, ma più che sfide si tratta di punti di incontro perché tante cose che fanno i ragazzi di oggi, anche se non lo sanno, sono le stesse che facevamo noi da giovani. E sarà bello vedere come si incrociano le situazioni, i vissuti”.

Mentre si prepara al lancio del suo nuovo programma, in questi giorni Alessia Marcuzzi è volata a Londra per un lieto evento. Suo figlio Tommaso, nato dall’amore con Simone Inzaghi, si è laureato, e così la conduttrice ha raggiunto il suo primogenito insieme alla figlia Mia per festeggiare insieme questo importante traguardo. Sui social Alessia ha mostrato il momento in cui suo figlio, in toga, ha ritirato il diploma di laurea presso la University of Westminster. Successivamente la Marcuzzi ha mostrato Tommaso, elegantissimo in un completo grigio scuro, insieme a sua sorella Mia.

Nel mentre solo qualche settimana fa la presentatrice ha svelato che vorrebbe avere proprio suo figlio a Boomerissima. Rivediamo le sue dichiarazioni.