NEWS

Andrea Sanna | 27 Febbraio 2024

Chi è

Per la seconda puntata di Ciao Darwin 9 a ricoprire il ruolo di Madre Natura è….Sarah Shaw. Conosciamo news e curiosità sul suo conto: età, vita privata, fidanzato e Instagram dove poterla seguire.

Chi è Sarah Shaw

Nome e Cognome: Sarah Shaw

Data di nascita: informazione non disponibile

Luogo di nascita: Darwin (Australia)

Età: informazione non disponibile

Altezza: 1 metro e 79 centimetri

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: modella

Fidanzato: informazione non disponibile

Figli: informazione non disponibile

Tatuaggi: Sarah non dovrebbe avere tatuaggi nel suo corpo

Profilo Instagram: @sarahlshaw

Sarah Shaw età, altezza e biografia

Cosa sappiamo sulla biografia della Madre Natura di Ciao Darwin 9? Sarah Shaw è nata a Darwin in Australia. Non conosciamo la sua data di nascita completa e di conseguenza l’età e il segno zodiacale.

Quali sono altezza e peso della Madre Natura? Sarah Shaw è alta 1 metro e 79 centimetri. Non è noto invece il peso della modella.

Vita privata

Riguardo alla vita privata di Sarah Shaw, Madre Natura di Ciao Darwin non ci sono grosse news. Non siamo in grado di dirvi se ha o meno un fidanzato oppure se è single. Dal suo profilo social non emerge nulla a tal proposito.

Dal quel che vediamo però, grazie anche al suo lavoro, sembra essere una ragazza che ama molto viaggiare.

Scarse sono anche le altre informazioni sul suo conto.

Dove seguire Sarah Shaw Madre Natura di Ciao Darwin: Instagram e social

Se siete rimasti incuriositi da Sarah potete seguirla sui social network. Basta semplicemente consultare Instagram. Nella barra di ricerca vi basterà digitare @sarahlshaw.

Sul suo profilo potete trovare delle foto di shooting ma anche delle immagini tratte da momenti di vita privata.

Carriera

Passiamo poi alla carriera della Madre Natura di Ciao Darwin, Sarah. Non sono troppe le informazioni sul suo curriculum, ma stando a quanto visto dal profilo Instagram sembra collaborare con importanti fotografi e brand di moda.

Sarah Madre Natura a Ciao Darwin 9

Nel 2023 Sarah Shaw è stata scelta come Madre Natura di Ciao Darwin 9, trasmissione condotta da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. La modella ha preso parte alla puntata dedicata ai Melodici VS Trapper, squadre capitanate da Sal Da Vinci e Grido.

Ritroviamo Sarah anche durante la puntata Divano VS Sport.