Spettacolo

Andrea Sanna | 3 Ottobre 2023

Alessia Marcuzzi

Il programma di Alessia Marcuzzi

Alessia Marcuzzi è pronta a tornare in TV. E non parliamo soltanto del varietà Boomerissima che l’ha vista di nuovo protagonista nel piccolo schermo, dopo un periodo di stop.

Certo è che anche Boomerissima tornerà su Rai 2, ma stavolta si parla di altro. Ebbene, come riferito da TV Blog, gli addetti ai lavori hanno in mente per la conduttrice un progetto tutto nuovo, che arriverà nel 2024. Di cosa si tratta? Ci sono già delle piccole anticipazioni?

Secondo quanto trapela dai primi rumor Alessia Marcuzzi sarà al timone di conduzione di una trasmissione tutta nuova. Ancora una volta si tratta di un format che occuperà la serata di martedì, sempre su Rai 2.

Il sito, che ne ha raccolto le prime informazioni, racconta che si tratta di un progetto davvero originale che nulla ha a che vedere con un qualcosa di già proposto. Quindi le aspettative dei telespettatori sono davvero molto alte. Pare infatti che sarà girato in esterna, dove ci saranno situazioni particolari originate dai protagonisti presenti in trasmissione. Nello specifico si tratta di “situazioni in itinere che verranno raccontate”, ha precisato il portale web.

Al momento c’è da precisare che il nuovo programma di Alessia Marcuzzi non ha ancora un titolo. Ma sarà prodotto dalla Fremantle che già collabora con la rete per Belve di Francesca Fagnani e Avanti popolo di Nunzia De Girolamo.

Queste per ora quindi le prime indiscrezioni su Alessia Marcuzzi e il suo nuovo programma su Rai 2, in onda dalla primavera del 2024. Tanto intrattenimento, oltre a Boomerissima, con una trasmissione leggera e nelle corde della conduttrice. Vedremo se presto ci saranno altri spoiler e cosa ha in mente l’azienda, così come la stessa presentatrice per questo nuovo e freschissimo format!

Attendiamo novità e vi invitiamo a seguirci per tante altre news!