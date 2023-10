Spettacolo

Nicolò Figini | 3 Ottobre 2023

Temptation Island

La risposta di Manuel Maura

Non c’è pace tra Francesca Sorrentino e Manuel Maura, i quali continuano a scambiarsi frecciatine tramite i social. Qualche giorno fa su l’ex fidanzata aveva commentato un video di Maura all’interno del quale stava facendo un balletto:

“C’è chi a trent’anni si realizza con famiglia e figli. E poi c’è chi diventa ballerino… Punti di vista e visioni della vita differenti, capito? Sono contenta se diventa ballerino”.

Una frecciatina evidente alla quale Manuel Maura non poteva esimersi dal rispondere. Per tale ragione ha pubblicato in queste ore un altro video, disponibile anche qui sotto, nel quale non fa nomi ma a tutti i fan sembra chiaro il riferimento: “Quindi dopo i 30 anni non si può diventare ballerini? Chiedo per un amico“.

La loro riconciliazione sembra sempre più lontana. Ma questo era già chiaro dalle parole usate proprio da Manuel su Instagram in seguito al confronto con Francesca Sorrentino a Uomini e Donne. Aveva dichiarato che non oggi non potrebbero stare insieme nemmeno volendo perché si farebbero del male a vicenda:

“Dico purtroppo perché sentimentalmente mi sento molto legato e non cerco una sua sostituta in nessun modo. Nel momento in cui arriverò ad avere chiesto cosa voglio davvero nella vita, e se questo sarà direzionato verso Francesca, farò di tutto per recuperare”.

