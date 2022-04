Alessio Bernabei e i Dear Jack si riuniscono

Sono passati diversi anni da quando i Dear Jack, all’epoca capitanati da Alessio Bernabei, hanno partecipato ad Amici di Maria De Filippi. In quel momento la band ottenne una popolarità incredibile, raggiungendo un traguardo dopo l’altro in pochissimi mesi, confermandosi in breve come gli artisti del momento. A un tratto però nel 2015 proprio il cantante annunciò di voler lasciare il gruppo, a seguito di alcune incomprensioni con i suoi amici, per dare il via a una carriera da solista. Alessio così ha pubblicato ben due album, partecipando anche al Festival di Sanremo, ottenendo un discreto successo.

A oggi però, a quasi 7 anni dalla separazione, è arrivata la notizia che tutti i fan stavano aspettando. Alessio Bernabei e i Dear Jack si sono infatti riuniti e hanno iniziato a lavorare nuovamente insieme! Presenti all’appello Alessio, Francesco Pierozzi, Alessandro Presti e Riccardo Ruiu, unico assente invece il chitarrista Lorenzo Cantarini. I Dear Jack tuttavia hanno deciso di tornare sulle scene con un nuovo nome, lasciandosi così il passato alle spalle. Ma come si chiama adesso la band? I 5 artisti hanno scelto il nome di Follya, e solo qualche ora fa hanno presentato il loro nuovo singolo, Morto Per Te, presentato in occasione dell’MSC Battiti Live. Proprio in merito al pezzo la band, come riporta Isa&Chia, ha affermato:

“Quando l’amore supera ogni limite da raggiungere la dipendenza. L’amore, del quale non si riesce a fare a meno, può essere definito tale? Morire per amore vuol dire rinascere, imparare dagli errori del passato per crescere e vivere meglio il presente. In questo brano l’amore è tossico, raffigurato come una giostra, dove si alternano continuamente momenti di estrema euforia a lacrime di dolore. L’unico modo di salvarsi da questo luna park è mettere fine alla storia, essere consapevoli. Così anche nell’arte, una morte precede sempre una grande rinascita”.

sul palco di #battitilive presenta Msc crociere il #viaggiodellamusica ora Follya. Che sorpresa! 😎 pic.twitter.com/47uEtRzCjn — Radio Norba (@radionorba) March 31, 2022

Non resta dunque che fare un enorme in bocca al lupo ad Alessio Bernabei e ai Follya per questa nuova avventura.

