1 Patrizia Bonetti via da L’Isola dei Famosi?

In una delle precedenti puntate abbiamo visto l’ingresso di tre nuovi naufraghi a L’Isola dei Famosi. Stiamo parlando di Blind, Roberta Morise e Patrizia Bonetti. Il primo è entrato a far parte del cast grazie al televoto. Il pubblico, infatti, lo ha eletto come preferito tra loro. A questo punto le due donne hanno dovuto affrontarsi per scoprire chi avrebbe fatto copia con il cantate e chi sarebbe andata a Playa Sgamada. Ilary le ha messe davanti alla Prova del Fuoco.

Il gioco consiste nel resistere il più a lungo possibile davanti una fiamma che si avvicina sempre di più, ovviamente senza mai toccare la pelle. Il calore, però, alla lunga può fare male. Questo è stato il caso per Patrizia. Le naufraghe, infatti, sono state bravissime e hanno ottenuto un punteggio uguale. Ha, però, vinto Roberta perché l’altra per un attimo si è spostata. Dopo quel momento, tuttavia, la Bonetti è andata in infermeria.

La Blasi, come riporta anche Libero Quotidiano ha detto: “Tra di loro manca Patrizia Bonetti, che la scorsa puntata si è battuta come un leone alla prova del fuoco superando i suoi limiti…Purtroppo alla prova si è scottata. Per precauzione la stiamo quindi tenendo sotto osservazione in infermeria“. Ha continuato affermando che stava bene e non vedeva l’ora di tornare in gioco. Ieri sera, però, nella nuova diretta de L’Isola dei Famosi non l’abbiamo vista.

A rivelare cosa starebbe succedendo un’indiscrezione, non confermata ancora, di Giuseppe Porro. Su Instagram ,infatti, ha scritto: “Molti spettatori si sono chiesti che fine abbia fatto Patrizia Bonetti all’Isola dei Famosi. Possiamo rivelarvi in esclusiva che l’infuencer durante la prova del fuoco in Honduras ha riportato alcune ustioni e sta tornando in Italia, abbandonando definitivamente il gioco“.

Se è vero, molto probabilmente, lo scopriremo dagli account ufficiali del reality oppure in diretta lunedì 4 aprile. Continua…