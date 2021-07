1 La segnalazione su Alessio Ceniccola

Sono passate solo poche settimane da quando Samantha Curcio ha fatto la sua scelta a Uomini e Donne, che come sappiamo è ricaduta su Alessio Ceniccola. Proprio quest’ultimo ha fatto breccia nel cuore dell’ex tronista del dating show di Maria De Filippi, e tra i due è così iniziata una storia d’amore. La coppia successivamente ha iniziato a mostrarsi sui social, ed era sembrato che tutto stesse procedendo a meraviglia tra Samantha e Alessio, al punto che pareva che ci fossero numerosi progetti per il futuro. Tuttavia in queste ore proprio Ceniccola è finito al centro del gossip e del pettegolezzo. Ma cosa è accaduto e perché l’ex corteggiatore sta facendo discutere? Andiamo a scoprirlo.

Tutto è iniziato quando poco fa Deianira Marzano ha pubblicato sui suoi social una segnalazione ricevuta da una fan, che ha beccato Alessio in compagnia di una ragazza mora. Ma non solo. L’influencer partenopea ha anche postato le foto che vedono Ceniccola insieme a questa misteriosa donna, che non pare essere Samantha Curcio! A quel punto in molti si sono chiesti cosa stesse accadendo, e i più maliziosi hanno immediatamente parlato di crisi per la coppia, che fino a qualche ora fa si è mostrata insieme.

Ma non è ancora finita. Alcuni attenti fan hanno anche notato che Alessio Ceniccola e Samantha Curcio hanno smesso di seguirsi sui social, accentuando dunque le ipotesi di una presunta crisi. Nel mentre la stessa Deianira Marzano ha insinuato che a organizzare il tutto potrebbero essere stati i diretti interessati per far parlare di sé. L’influencer ha infatti fatto notare come le foto sembrerebbero essere professionali, scattate dunque da un paparazzo. Queste le immagini in questione:

Ma come replicheranno Alessio e Samantha a tali accuse? Ma soprattutto, la coppia sarà davvero in crisi come sta ipotizzando il web? Mentre attendiamo di saperne di più, rivediamo cosa è accaduto alcune ore fa, quando Ceniccola ha lanciato una frecciatina a nientemeno che a Stefania Orlando, che prontamente ha replicato.