La scelta di Samantha a Uomini e donne

Ieri e oggi ci sono state due nuove registrazioni del Trono Classico e del Trono Over di Uomini e donne. E, parlando del Classico, proprio nella registrazione di oggi, domenica 2 maggio, c’è stata a sorpresa una scelta. Si tratta di quella della tronista Samantha Curcio, come riporta il sito Il Vicolo delle News, che ringraziamo.

Samantha, da un po’ di tempo, nel suo percorso era rimasta con Alessio e Bohdan. Il primo era sceso per lei all’inizio del trono, mentre l’altro era arrivato più di recente. Tra l’altro i più attenti hanno sicuramente riconosciuto Bohdan, poiché è stato tentatore a Temptation Island.

Con proprio l’arrivo di Bohdan c’erano stati grossi problemi tra Samantha e Alessio. E anche nelle ultime puntate andate in onda abbiamo visto che lui aveva mandato alla tronista una specie di avvertimento. Per il corteggiatore ad ogni azione corrisponde una reazione.

Comunque oggi Samantha Curcio è arrivata negli studi di Uomini e donne per fare la sua scelta e ha scelto proprio Alessio. Non abbiamo al momento i dettagli su come sia avvenuto tutto. Ma appena sapremo qualcosa vi aggiorneremo. Possiamo comunque dirvi che questa scelta andrà in onda a breve, probabilmente già alla fine di questa settimana che deve iniziare.

