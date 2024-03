NEWS

Vincenzo Chianese | 10 Marzo 2024

Grande Fratello

In queste ore Beatrice Luzzi, naturalmente per scherzo, si è avvicinata ad Alessio Falsone. Lui però crede che l’attrice ci stia provando e si confida con Anita Olivieri.

La reazione di Alessio Falsone

Abbiamo visto tutti che in questi giorni c’è stato un importante avvicinamento tra Alessio Falsone e Anita Olivieri. La gieffina, dopo aver chiuso con il suo ex Edoardo, ha avuto modo di trascorrere la notte in suite con l’imprenditore e tra i due è finalmente scoppiata la passione. Tra i concorrenti del Grande Fratello infatti ci sono stati baci e coccole e sembrerebbe ormai che sia nata una nuova coppia in casa. Tuttavia Alessio pare essere ancora incerto sul futuro con Anita e proprio nelle ultime ore ha fatto una confessione che ha spiazzato il web e il pubblico che segue il reality show. Ieri sera inoltre, come se non bastasse, è accaduto dell’altro che non è passato inosservato. Andiamo a vedere di cosa si tratta.

Tutto è iniziato quando Beatrice Luzzi, naturalmente per gioco, si è avvicinata ad Alessio Falsone. A quel punto il gieffino ha ipotizzato che l’attrice ci stesse provando con lui e così poco dopo ha raccontato l’accaduto ad Anita Olivieri. Non è ovviamente mancata la reazione di lei, che lasciando tutti senza parole ha affermato:

“Lei è un po’ invidiosa. Vuole tutto ciò che è mio, che ci devo fare”.

ALESSIO DICE AD ANITA CHE BEATRICE CI STA PROVANDO CON LUI,MA NON HA CAPITO CHE LO STA PRENDENDO IN GIRO,E CI STA SOLO GIOCANDO,E POI ANITA INVIDIOSA DI TE? AHAHAHAHAH FAI SOLO RIDERE#GrandeFratello pic.twitter.com/xoWQ5ngZxY — Natascia S.S.Lazio🦅 (@LaganaNatascia) March 9, 2024

Naturalmente sui social gli utenti si sono divisi e in molti hanno duramente criticato la coppia. Nel mentre il pubblico si chiede già cosa accadrà nei prossimi giorni tra Alessio Falsone e Anita Olivieri. La coppia avrà modo di proseguire la conoscenza? Non resta che attendere per saperne di più in merito. Nel frattempo domani sera, nel corso della nuova diretta, la gieffina potrebbe essere eletta seconda finalista di questa edizione, unendosi proprio a Beatrice Luzzi.