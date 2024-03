Spettacolo

Nicolò Figini | 10 Marzo 2024

Grande Fratello

Alessio Falsone ieri pomeriggio ha parlato del suo futuro fuori dal Grande Fratello con Anita e ha usato alcune espressioni colorite, che fanno stare poco tranquilli i fan.

Il futuro tra Alessio Falsone e Anita

Sembra che Anita Olivieri e Alessio Falsone stiano viaggiando su due binari molto diversi dopo i baci appassionati che si sono scambiati nella vasca idromassaggio qualche notte fa. Nonostante entrambi sembrassero molto presi, infatti, il gieffino potrebbe aver fatto un passo indietro nelle scorse ore.

Nel video qui sotto possiamo ascoltare una conversazione che ha avuto con Rosy Chin in cui rivela di avere dei dubbi sul futuro con Anita. Il concorrente afferma che fuori dalla casa potrebbe succedere di tutto: “Sarà difficile perché siamo distanti…“. Secondo Rosy entrambi potrebbero cambiare idea e Falsone è d’accordo: “Può succedere che esco e sono coperto di fi*a. Sono molto onesto“.

Alessio a Rosy: -“Può essere che esco e sono pieno di figa e non mi va di stare in questa storia”



KARMA IS BITCH#GrandeFratello #gf pic.twitter.com/S029bwhOHM — Elisa  (@__Elisa94__) March 9, 2024

“Io sono troppo pigro“, ammette Alessio Falsone spiegando che gli piacciono le comodità e non riesce a cambiare questo suo atteggiamento. Del resto il modello aveva spiegato in precedenza che, nonostante la naturalezza con la quale è scattato il bacio, ha sentito delle forti pressioni:

“Sta di fatto che ieri a me hanno messo pressione pesante. Dopo la settimana in suite… L’impressione è che se uscivo dalla suite avendola abbracciata mi sarei sentito il capo dei co****ni, poi lascia fare che è stato tutto naturale”.

Nel frattempo, però, Anita Olivieri sembra molto presa da Alessio Falsone e ha confessato che la notte nella vasca idromassaggio hanno legato subito: “Ci siamo fatti un colloquio all’inizio, non abbiamo parlato di sentimenti ma è stata una roba molto embrionale. Pensavo non ci fosse di meglio e tornavo sempre indietro, ora so che non è così“. Al momento è ancora presto per sapere che cosa succederà. Vedremo se la loro storia durerà anche fuori dal GF oppure terminerà.