16 Gennaio 2024

Chi è

Facciamo la conoscenza di Kia, nuova allieva di Amici 23 e scopriamo tutto quello che c’è da sapere su di lei, dall’età, alla vita privata, a dove seguirla sui social e su Instagram.

Chi è Kia

Nome e Cognome: Chiara Letizia

Nome d’arte: Kia

Data di nascita: 2004

Luogo di nascita: Cagliari

Età: 19 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: cantante

Fidanzato: informazione non disponibile

Tatuaggi: informazione non disponibile

Profilo Instagram: @__._ki4_.__

Kia età, vero nome e biografia

Andiamo a fare la conoscenza di Kia, nuova allieva di Amici 23. Il vero nome della cantante è Chiara Letizia ed è nata nel 2004 a Cagliari. La sua età dunque è di 19 anni.

Sconosciute le informazioni circa la sua altezza e il suo peso.

Sappiamo che Kia viene da una famiglia d’arte. Sua madre infatti ha sempre cantato, mentre suo padre è stato uno dei primi dj tech-house della Sardegna. Ha studiato al conservatorio e suona la chitarra e il pianoforte

Ma cosa sappiamo sulla sua vita privata?

Vita privata

Sulla vita privata di Kia non abbiamo grandi informazioni.

In molti si chiedono se la nuova allieva di Amici 23 abbia un fidanzato.

Tuttavia non conosciamo la risposta a questa domanda.

Andiamo però a vedere dove seguirla sui social.

Dove seguire Kia di Amici 23: Instagram e social

I fan di Amici 23 si stanno già chiedendo dove poter seguire Kia sui social.

La nuova allieva del talent show di Maria De Filippi ha un profilo Instagram attivo.

Al momento però pare che la cantante non utilizzi molti la sua pagina.

Scopriamo ora tutto quello che sappiamo sul suo arrivo ad Amici.

Kia ad Amici 23

A gennaio 2024 Kia entra ufficialmente a far parte della scuola di Amici 23. Il pubblico tuttavia fa la conoscenza della giovane cantante poche settimane prima, quando arriva in studio per sostenere una sfida con Martina, che viene vinta proprio da quest’ultima.

Ciò nonostante Lorella Cuccarini nota Chiara e decide dunque di chiedere alla produzione l’aggiunta di un banco. I professori sono così chiamati a votare e tutti i sei insegnanti della scuola concordano sull’ingresso della cantate, che ottiene finalmente la maglia.

Ma quando inizia il Serale di Amici e qual è il numero dei cantanti che hanno ottenuto l’accesso? Attualmente non sappiamo ancora quando inizierà la fase finale del talent show di Maria De Filippi, ma senza dubbio nelle settimane a venire avremo news certe.

Gli allievi di Amici 23

Ecco chi sono tutti gli allievi di Amici 23.

Nel canto troviamo: Ayle, Ezio Liberatore (ELIMINATO), Holden, Holy Francisco (ELIMINATO); Lil Jolie, Matthew (RITIRATO), Martina Giovannini, Malìa, Mew (RITIRATA), Mida, Petit, Samu Spina (RITIRATO), Sarah Toscano, Spacehippiez (ELIMINATO) e Stella Cardone (ELIMINATA).

Gli allievi di ballo di Amici 2023 sono invece: Chiara Porchianello (ELIMINATA), Dustin Taylor, Elia Fiore (ELIMINATO), Gaia De Martino, Giovanni Tesse, Kumo, Lucia Ferrari, Marisol Castellanos, Nicholas Borgogni, Simone Galluzzo e Sofia Cagnetti.

I professori di Amici 23

Ma chi sono invece i professori di Amici 23? Tra i docenti di canto troviamo: Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli

Tra i prof di ballo invece: Alessandra Celentano, Emanuel Lo e Raimondo Todaro.

Il percorso di Kia ad Amici 23

Il percorso di Kia ad Amici 23 inizia ufficialmente a gennaio 2024. Nel corso della puntata del daytime del 16 gennaio infatti la cantante ottiene ufficialmente la maglia, entrando a far parte della scuola a tutti gli effetti.

(IN AGGIORNAMENTO)