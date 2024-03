Alessio e Perla, spunta un video notturno che mette in allarme i fan dei Perletti (VIDEO)

Spettacolo

Andrea Sanna | 4 Marzo 2024

Grande Fratello

Nella Casa del Grande Fratello c’è particolare attenzione sulla dinamica che coinvolge Alessio Falsone e Perla Vatiero. In particolar modo il dialogo che i due hanno avuto nel corso della notte non è sfuggito, destando particolare interesse per ciò che è stato detto: “Non sono entrato per farti innamorare”, ha detto il gieffino rivolgendosi alla coinquilina.

Il video notturno tra Perla Vatiero e Alessio Falsone

È solo amicizia o c’è dell’altro? Questa è la prima domanda che Alfonso Signorini ha posto in più occasioni a Perla Vatiero e Alessio Falsone visto il rapporto creato nella Casa del Grande Fratello. E proprio il legame nato tra le quattro mura del reality show, hanno portato alla nascita di una nuova dinamica da seguire e capire come si concluderà.

Perla Vatiero dopo aver ritrovato Mirko Brunetti, ha ammesso di essere ancora innamorata di lui, ma di volersi comunque vivere al 100% l’esperienza nel programma. Dall’altra Alessio Falsone che ha precisato essere solo amico della coinquilina e di avere una curiosità verso Anita Olivieri (anche se alcuni atteggiamenti fanno pensare il contrario).

Nonostante questa premessa, però, molti hanno comunque notato una certa chimica tra Alessio Falsone e Perla Vatiero e il video del dialogo notturno lascia dubitare. Per quanto continuino a parlare di amicizia, sembra trapelare un certo interesse.

Nel filmato in questione sembra quasi trapelare un certo tipo di fastidio e gelosia di Perla verso l’interesse di Falsone per la loro compagna d’avventura del GF. Nel suo discorso, come potete vedere nel video sottostante, Perla Vatiero ha lamentato la mancanza di attenzioni da parte di Alessio Falsone. Allo stesso tempo il ragazzo si è detto rammaricato della “gelosia e imbruttimento” anche amicale, di Perla nel vederlo con un’altra ragazza.

Peraltro c’è una frase di Alessio Falsone a un certo punto della conversazione che ha attirato l’attenzione. Il gieffino ha rilanciato: “Tu sei fidanzata, io non sono entrato qua dentro per farti innamorare”, rivolgendosi a Perla Vatiero,. Lo stesso ha riconosciuto poi come tra loro fin da subito si sia creata una certa chimica.

Alessio a Perla: “Tu sei fidanzata, io non sono entrato qua dentro per farti innamorare” 🔥 #GrandeFratello pic.twitter.com/QUTABMMwvP — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 3, 2024

Vedremo ora come si evolverà l’amicizia tra Alessio Falsone e Perla Vatiero e se il ragazzo approfondirà o meno la conoscenza con Anita Olivieri.

Stasera con la nuova puntata del Grande Fratello, certamente Alessio Falsone e Perla Vatiero non potranno sfuggire dalle domande di Alfonso Signorini. Come risponderanno e quale sarà la reazione di Mirko Brunetti a tutto questo?