Chi è Alessio Falsone? Età, fidanzata e Instagram

Debora Parigi | 5 Febbraio 2024

Chi è

Vediamo chi è Alessio Falsone, ex fidanzato di Carolina Stramare, ristoratore e imprenditore milanese. Cosciamo quindi la sua biografia, la carriera, la vita privata e i social e altri lavori che ha fatto.

Chi è Alessio Falsone

Nome e Cognome: Alessio Falsone

Data di nascita: 25 settembre 1992

Luogo di nascita: Milano

Età: 31 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: Bilancia

Professione: imprenditore

Fidanzata : Alessio è single.

Figli: Alessio non ha figli

Tatuaggi: Sergio ha diversi tatuaggi in particolare su braccia e gambe

Profilo Instagram: @alessiofalsone5

Alessio Falsone età, altezza e biografia

Vediamo la biografia di Alessio Falsone, concorrente del Grande Fratello, a partire da quanti anni ha, di dov’è e altre informazioni.

Alessio Falsone è nato a Milano il 25 settembre 1992, ha quindi 31 anni di età ed è del segno zodiacale della Bilancia. Non conosciamo la sua altezza e il suo peso. Per quanto riguarda i tatuaggi ne ha alcuni sul suo corpo, in particolare sulle braccia e le gambe.

Parlando di lavoro, invece, Alessio Falsone è un imprenditore. Lavora principalmente nel campo della ristorazione, ma non disdegna il mondo del calcio. In passato infatti ha giocato in serie C nel Milazzo. Oggi allena la squadra di Vigevano che milita in Promozione.

Vita privata

Per quanto riguarda la vita privata e sentimentale di Alessio Falsone, non ha nessuna fidanzata ed è quindi single, inoltre non ha figli.

Ma è nota una sua vecchia relazione. Infatti in passato Alessio è stato fidanzato con l’ex Miss Italia Carolina Stramare.

Dove seguire Alessio Falsone: Instagram e social

Adesso che abbiamo conosciuto un po’ meglio chi è Alessio Falsone, concorrente del Grande Fratello, vediamo un po’ i suoi canali social.

Vi segnaliamo a tal proposito il suo profilo Instagram. Nonostante non appartenga al mondo dello spettacolo, ha comunque un grande seguito. E il numero aumenta con l’ingresso nel GF.

Alessio Falsone al Grande Fratello

Nella giornata del 5 febbraio 2024 è stato annunciato l’ingresso nella Casa del Grande Fratello di Alessio Falsone in veste di concorrente. Insieme a lui arriva anche la giornalista e Simona Tagli.

Alessio non appartiene al mondo dello spettacolo, ma ha un gran seguito social ed è noto per essere l’ex di Carolina Stramare.

Su di lui si è accesa la polemica prima ancora del suo ingresso a causa di una frase detta da lui in una storia Instagram per rispondere a una domanda.

Il percorso di Alessio Falsone al Grande Fratello

L’ingresso di Alessio Falsone nella Casa del Grande Fratello è fissata per la puntata in onda lunedì 5 febbario 2024.

(IN AGGIORNAMENTO)