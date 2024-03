La patata scatena un siparietto irresistibile tra Malgioglio e gli altri ospiti di Che tempo che fa (VIDEO)

Spettacolo

Andrea Sanna | 4 Marzo 2024

Che tempo che fa

Nel corso della puntata di Che tempo che fa, attesissima anche per l’intervista di Chiara Ferragni, spazio anche al famoso “tavolo” con gli ospiti di Fabio Fazio. A scatenare le risate del pubblico Cristiano Malgioglio insieme a Francesco Paolantoni, BigMama, Simona Ventura e Mara Maionchi. E tutto per una pasta, patate e provola….

Il siparietto con Malgioglio e gli ospiti della trasmissione

Ieri sera sul Nove è andata in onda un’altra nuova puntata di Che tempo che fa. Divertente momento ce l’hanno regalato gli ospiti presenti al tavolo di Fabio Fazio e, in particolare Cristiano Malgioglio. Tutto è iniziato quando si è finiti a parlare di cucina e in particolare della pasta patate e provola.

Fabio Fazio rivolgendosi al paroliere ha domandato il perché non la mangiasse. Senza girarci troppo intorno Cristiano Malgioglio è andato dritto al sodo, redendosi conto poco dopo di quello che aveva detto, scoppiando a ridere: “No, pollo e patate li detesto proprio…non l’ho mai mangiata la pasta con le patate”.

Il conduttore ha continuato a punzecchiare ancora Malgioglio, incuriosito dalle sue risposte: “Ma la pasta senza patate la mangi?”. Cristiano ha risposto affermativamente a questa domanda. Fazio ha quindi coinvolto anche BigMama in questo discorso e la cantante fin da subito non è riuscita a trattenere la sua ironia, commentando tra le risate: “Io non ce la faccio”.

Ovviamente il momento con Malgioglio non è finito qui. Anche se per un attimo l’attenzione si è postata su altro. Questo perché Fabio Fazio divertito ha fatto sapere che in realtà la sua era una domanda innocente. Catturato poi dalle unghie di BigMama, le ha chiesto come può riuscire a preparare anche una pasta patate e provola con le lunghe unghie che si ritrova. L’artista ha fatto sapere che in realtà ha delle clip, così da poter cucinare poi liberamente.

questi 2 minuti di puro CAOS sono in estasi totale #CTCF pic.twitter.com/Zi4VVssr5r — OPI | Ricchi e Poveri in top10 nel 2024 era (@opiquellovero) March 3, 2024

Francesco Paolantoni dopo aver sentito la conversazione tra Fazio e BigMama ha chiesto alla ragazza di dove fosse esattamente, avendo compreso si trattasse di qualche zona della Campania. La cantante divertita ha messo alla prova l’attore comico, per poi riservare una battuta: “No, Bergamo alta. Hai presente dove sta l’università? Dietro”, scatenando le risate del pubblico e la replica di Cristiano Malgioglio: “Lo hai sconvolto! Ma la pronuncia?”.

Il siparietto è continuato con BigMama che, per tenere vivo il gioco creato, ha spiegato come da quelle parti si ha una pronuncia particolare. Fabio Fazio ci ha messo ancora una volta del suo: “Infatti volevo dirti che questa non me l’aspettavo, mi aspettavo che fossi di Bergamo bassa. Dalla pronuncia mi aspettavo che fosse di Bergamo bassa”. BigMama divertita dal momento ha scherzato su, sostenendo che a Bergamo è tutto il contrario di tutto.

Cristiano Malgioglio si è quindi domandato se fosse reale la conversazione o si trattasse di un sogno. BigMama non ha resistito ed è tornata nuovamente a parlare dell’argomento principale: “Con te accanto mi sto facendo la stessa domanda, per me è un sogno, poi la battuta sulle patate, è tutto perfetto!”.

"Tu di dove sei esattamente?"

"Secondo te?"

"Campana…"

"No, Bergamo alta."@bigmamaalmic con Paolantoni e Cristiano Malgioglio a #CTCF 😂 pic.twitter.com/uI0qdSUeaA — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) March 3, 2024

Inutile dire che si è creato nuovamente un siparietto tutto da ridere, con Cristiano Malgioglio che ha ribadito, fermo: “Ma scusa ma se dobbiamo parlare della patata… A me la patata non piace qual è il problema?”. Prontamente Simona Ventura ha fatto notare come l’ortaggio sia una delle regine della nostra cucina. Ad accodarsi al pensiero è stata poi Mara Maionchi: “E non solo in cucina”, trovando la risposta di Fabio Fazio: “Mara ti prego aiutami tu”.

"MA SE A ME LA PATATA NON PIACE, QUAL È IL PROBLEMA?"

"Mi dispiace, la patata in cucina è regina."

"Non solo in cucina…"



Cristiano Malgioglio, @Simo_Ventura e @MaraMaionchi a #CTCF 🥔 pic.twitter.com/apNPGq4Bw5 — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) March 3, 2024

Il divertente momento si è concluso tra le risate e ha divertito molto i telespettatori, tanto che sul web tanti utenti non hanno potuto fare a meno di commentare il divertente dialogo nato da una semplice domanda.