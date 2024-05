Spettacolo

Nicolò Figini | 28 Maggio 2024

Grande Fratello

A distanza di alcune ore dalla rottura tra Anita Olivieri e Alessio Falsone, alcuni fan hanno riportato all’attenzione un vecchio post del gieffino. Il suo contenuto ha scatenato l’ironia del web.

Il vecchio post di Alessio Falsone

Come sappiamo, dopo solamente pochi mesi, Alessio Falsone e Anita Olivieri hanno annunciato la loro rottura ai fan. Al momento si trovano in vacanza con altri ex concorrenti del Grande Fratello e hanno rivelato di essere rimasti in buoni rapporti:

“Abbiamo deciso con grande serenità di interrompere la nostra frequentazione. Le differenze caratteriali sono tante così come le abitudini. Ne avevamo già parlato prima di partire per Ibiza, ma abbiamo deciso con grande maturità di partire lo stesso e di goderci questa vacanza anche con gli altri ragazzi. […]”.

Non molto tempo fa Massimiliano Varrese ha fatto una gaffe involontaria non sapendo dei problemi della coppia. Ma il suo commento non è l’unica cosa ‘invecchiata male’ in questa situazione, in quanto alcuni utenti sono andati a ripescare un vecchio post di Alessio Falsone. Qui sotto possiamo vedere un tweet pubblicato dall’ex gieffino poco dopo la sua eliminazione dal reality.

All’interno della casa più spiata d’Italia si sono formate varie coppie e lui stesso ha voluto fare un gioco con i fan: “Facciamo una scommessa su quale coppia salta per prima“. E il caso ha voluto che i primi due a lasciarsi siano stati proprio lui e Anita. Una coincidenza che ha scatenato l’ilarità del web tra meme e video divertenti.

Il post di Alessio Falsone

Coincidenza che si aggiunge alla previsione fatta da Beatrice Luzzi in un’intervista di alcune settimana fa. L’attrice, infatti, facendo un pronostico sulla durata delle coppie aveva proprio affermato che sarebbero stati Alessio e Anita a lasciarsi per primi. Ovviamente dispiace che i due innamorati abbiano deciso di prendere strade diverse, ma l’unica cosa che conta è la loro felicità.