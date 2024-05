“La noia” diventa “La soia”, Angelina canta la parodia del suo brano: il risultato è uno spasso (VIDEO)

Social | Spettacolo

Andrea Sanna | 28 Maggio 2024

Angelina Mango

Divertentissimo video arriva dai social e vede Angelina Mango protagonista della parodia di La noia, il suo brano vincitore di Sanremo 2024. Un divertente siparietto a RDS che è diventato virale sul web e ha fatto divertire i fan della cantante e non solo.

Angelina Mango canta la parodia de La noia

Amici 22 è stato il suo trampolino di lancio! Oggi Angelina Mango è tra le artiste italiane più amate e apprezzate nel nostro Paese e ha avuto un importante impatto a livello internazionale, grazie alla partecipazione all’Eurovision Song Contest (dopo la vittoria di Sanremo).

Mentre si prepara all’uscita del suo nuovo disco Pokè Melodrama (precisamente il 31 maggio), dove vedremo anche un duetto con Marco Mengoni e non solo, c’è stato tempo per Angelina Mango di scherzare su a proposito di un suo brano. È diventato virale un video della cantante durante un’ospitata a RDS. Nel filmato, come mostrato sotto, la giovane artista ha realizzato insieme al conduttore radiofonico Giovanni Vernia una parodia del suo brano sanremese, La noia.

Con grande ironia e piuttosto divertita, Angelina Mango ha dato voce a una versione totalmente rivisitata del suo pezzo, come già fatto da alcuni fan e utenti social in questi mesi a titolo scherzoso. La cantante, come potete ben vedere, non si è tirata indietro. Anzi! È parsa anche molto credibile, si potrebbe dire. Con serietà e convinzione, nonostante tutto, ha reso quanto più veritiera questa sua stessa caricatura!

Il tutto si è concluso con una risata finale contagiosa. Angelina Mango è parsa molto molto convincente e il risultato è davvero uno spasso. Non trovate? In tanti hanno notato proprio la “serietà” con la quale la cantante ha affrontato questa divertente sfida e il suo essere sempre così spiritosa.