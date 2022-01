Alex Belli abbandona per sempre il GF Vip? Il tweet che lo lascia supporre

1 GF Vip: Alex Belli non tornerà in puntata?

Anche nella trentasettesima puntata del Grande Fratello Vip 6 Alex Belli è stato assoluto protagonista insieme alla moglie Delia Duran e Soleil Sorge. C’è stato un ennesimo confronto tra le parti che, però, non ha portato ancora a un quadro chiaro e generale della situazione.

Intanto Alex Belli che, come vedremo ha discusso anche con Alfonso Signorini (lasciando addirittura lo studio per farvi ritorno dopo un po’), potrebbe prendere una decisione per quanto riguarda la sua presenza fissa e costante all’interno della trasmissione e delle dinamiche del gioco.

Al termine della puntata del GF Vip, Alex Belli ha impugnato il suo smartphone e, come di consueto, ha pubblicato un tweet su Twitter, condiviso poi anche tra le storie di Instagram. Ecco il contenuto del suo messaggio: “GAME OVER. Ritorno nella mia FACTORY creativa, dove vivo con anime dove non abbiamo bisogno di etichettare, scatolare e definirci… In quel magico mondo, per il quale abbiamo tanto lottato che si chiama LIBERTÀ di espressione di VITA. Non è più il mio GAME!“

La storia Instagram con il tweet di Alex Belli

In molti hanno interpretato le parole di Alex Belli come se fossero un vero e proprio messaggio di addio alla sua presenza fissa in studio e ai molteplici interventi in puntata. Altri credono invece sia un modo per chiudere, in modo definitivo, il triangolo nato con la moglie Delia Duran e l’ex coinquilina Soleil Sorge. Ma per capire quale delle due è la verità non ci resta che attendere qualche altro segnale o Belli check (per utilizzare la sua terminologia) e capire se tornerà o meno venerdì al GF Vip 6.

Proprio ieri sera, come dicevamo, per Alex Belli è stata una puntata piuttosto particolare. Andiamo a rivedere perché…