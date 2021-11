Alex Belli riceve un messaggio aereo da un mittente misterioso (VIDEO)

1 Il messaggio aereo per Alex Belli

Nel primo pomeriggio di oggi sopra la Casa del Grande Fratello Vip è arrivato un messaggio aereo per Alex Belli. Il testo porta con sé una dedica speciale per l’attore, ma non è chiaro chi sia il mittente, tanto da destare perplessità in lui.

Alcuni concorrenti si trovavano già in giardino, altri come Alex Belli erano in Casa. A un certo punto i coinquilini hanno avvisato il loro compagno dell’arrivo di un bellissimo aereo per lui. Nessuno di loro però è riuscito a interpretarlo e quindi hanno chiesto al modello di raggiungerli subito fuori. Uscito in giardino Alex Belli ha alzato gli occhi al cielo e ha letto il seguente messaggio:

“Alex vola alto non mollare – Lip – con te”. Ad accompagnare questa frase anche due bei cuori rossi. Alex Belli è sembrato molto felice per questo bellissimo pensiero e ha festeggiato e scherzato insieme agli altri compagni, in particolare con Soleil Sorge e Davide Silvestri. Nonostante la gioia per quanto appena successo, l’attore non si spiega cosa voglia dire “Lip” e dunque ha fatto varie ipotesi a riguardo. Chi l’avrà scritto?

Soleil Sorge ha pensato che possa trattarsi una fanpage a lui dedicata e che, magari, ha deciso di firmarsi con le iniziali, oppure qualcuno che Alex Belli conosce. Tra dubbi e supposizioni il gieffino si gode il momento e ha promesso di fare tesoro di quanto scritto dal mittente misterioso. (VIDEO QUI)

Il web intanto è convinto che “Lip” sia un messaggio in codice da parte di qualcuno, forse dalla moglie Delia Duran. Gli utenti della rete l’hanno interpretato come una sorta di ‘avviso’. Gli verrà rivelata la verità? Staremo a vedere. In attesa di scoprilo, rivediamo le ultime news che riguardano Alex Belli al GF Vip, tra chiarimenti e nuovi scontri. Andiamo a rivedere tutto…