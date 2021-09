Chi è Davide Silvestri? Età, altezza, vita privata e Instagram

Ecco tutto quello che sappiamo su Davide Silvestri. Età, altezza, vita privata, fidanzata, Instagram e Grande Fratello Vip.

Chi è Davide Silvestri

Nome e Cognome: Davide Silvestri

Data di nascita: 17 maggio 1981

Luogo di Nascita: Milano

Età: 40 anni

Altezza: 1,70 cm

Peso: 70 kg

Segno zodiacale: Toro

Professione: Attore

Fidanzata: Davide sta insieme ad Alessia

Figli: non ha figli

Tatuaggi: ne ha alcuni

Profilo Instagram: @silvestri_davide

Davide Silvestri età, altezza e biografia

Chi è Daniele Silvestri, uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip 6? Abbiamo davvero poche informazioni circa la famiglia dell’attore. Sappiamo che ha 40 anni d’età ed ha un’altezza di 1 metro e 70 centimetri circa. Secondo quanto riporta anche il sito Controcampus, ha rivelato di essere cresciuto in un quartiere periferico di Milano.

Ha anche dichiarato, poi, di aver avuto un’educazione basata su sani principi. Ha una nipote che si chiama Mia e forse non tutti sanno che è imparentato con il cantante Kekko dei Modà.

I due, infatti, sono cugini di primo grado in quanto i padri sono fratelli. I cognomi diversi (il performer è Silvestre) deriva da un errore all’anagrafe. In più, insieme, hanno anche avviato anche un’attività relativa alla produzione di birra.

Passiamo, ora, alla vita privata di Davide Silvestri…

Vita privata

Della vita privata di Davide Silvestri, tra i partecipanti al Grande Fratello Vip 6, sappiamo davvero poco. Evidentemente tiene molto alla sua privacy e non vuole che questa parte di sé vada nelle mani del pubblico. Tutto ciò che sappiamo, infatti, è che ha avuto una fidanzata per lungo tempo, ovvero la psicologa Valentina Mangili.

Oggi, infine, sappiamo che è di nuovo fidanzato con una ragazza di nome Alessia e vivono con il cane Birra in Brianza. La cosa certa è che non hanno figli.

Ecco dove seguirlo sui social…

Dove seguire Davide Silvestri: Instagram e social

Dove seguire Davide Silvestri sui social? L’attore, purtroppo, non è presente in molti di questi. Su Twitter, infatti, non ce n’è traccia. Su Facebook, invece, troviamo una pagina con oltre 7mila seguaci, ma non la tiene aggiornata dal 2016.

L’unica soluzione è quella di cercarlo su Instagram e aggiungersi ai quasi 21mila follower che già possiede. Qui, infatti, troviamo foto di lui al mare o in compagnia dei suoi cagnolini. Non mancano gli scatti che lo immortalano mentre fa sport o è in sella alla sua motocicletta.

Passiamo subito alla sua carriera…

Carriera

La carriera di Davide Silvestri ha inizio quando è molto giovane. Comincia, infatti, a lavorare come modello per poi passare a fare l’attore. Dal 1999 al 2003, quindi, entra nel cast della soap opera di Canale 5 Vivere. La sua crescente popolarità, inoltre, in quegli anni gli permette di partecipare alla prima edizione de L’Isola dei Famosi condotta, in quell’anno, da Simona Ventura.

Nel 2005, poi, decide di dedicarsi alla sua formazione come interprete ed entra nell’Accademia dei Filodrammatici di Milano, la sua città natale. Lavora maggiormente in teatro e ricopre diversi ruoli in spettacoli come Il ritratto di Dorian Gray, Romeo e Giulietta e Antigone. Il debutto sul grande schermo, però, arriva nel 2006 con il film Coppia normalissima alla prima esperienza in cui si cala nei panni del protagonista.

Tra gli altri lungometraggi, inoltre, ricordiamo anche Scrivilo sui muri e La fidanzata di papà. In televisione, invece, lavora con Giancarlo Giannino al film Prima della Felicità e nel 2012 appare nella fiction Benvenuti a tavola. Tra un’opera e l’altra a teatro, successivamente, lo vediamo anche nella nona stagione di Don Matteo. Tra gli ultimi ruoli di Davide Silvestri, prossimo concorrente del Grande Fratello Vip 6, ricordiamo anche quelli in Che Dio ci aiuti e Squadra Mobile.

Vediamo, più, più nel dettaglio la sua filmografia…

Film e programmi televisivi

Qui di seguito, ora, possiamo leggere i film ai quali ha preso parte Davide Silvestri:

Vita Smeralda (2006)

(2006) Coppia normalissima alla prima esperienza (2006)

(2006) Scrivilo sui muri (2007)

(2007) La fidanzata di papà (2008)

(2008) A Natale mi sposo (2010)

(2010) La soluzione migliore (2010)

Per quanto riguarda, invece, il piccolo schermo possiamo ricordare Davide Silvestri in:

Vivere (1999-2003)

(1999-2003) Camera Cafè (2003)

(2003) L’Isola dei Famosi (2003)

(2003) Radio Sex (2006)

(2006) Capri 2 (2008)

(2008) Fratelli Benvenuti (2010)

(2010) Ti amo troppo per dirtelo (2011)

(2011) Benvenuti a Tavola – Nord vs Sud (2012)

(2012) Don Matteo (2014)

(2014) Che Dio ci aiuti (2014)

(2014) Squadra mobile (2015)

(2015) Grande Fratello Vip (2021)

Finiamo la carrellata, quindi, con le partiche Davide Silvestri ha ricoperto in teatro:

Il ritratto di Dorian Gray (2005)

(2005) Estratti dall’Antigone (2007)

(2007) Cecè (2007)

(2007) Bellavita (2007)

(2007) Marionette che passione (2007)

(2007) Regine di Francia (2007)

(2007) Veronika Voss

Vivere

Davide Silvestri ha riscosso grande successo tra il 1999 e il 2003 quando ha interpretato il personaggio di Marco Falcon nella soap opera Vivere.

La storia raccontava la vita di alcuni nuclei famigliari e dei loro componenti. In una ricca città della provincia di Como, nel corso degli anni si sono susseguite molti personaggi.

In seguito Davide ha partecipato a un reality…

L’Isola dei Famosi

Nel 2003 Davide Silvestri diventa un concorrente della prima edizione de L’Isola dei Famosi condotta da Simona Ventura. Al primo posto si classifica Walter Nudo. Al secondo e al terzo troviamo, rispettivamente, Giada De Blanck e Adriano Pappalardo.

L’attore, invece, si piazza al quarto posto.

Tra non molto, poi, troveremo Davide Silvestri al Grande Fratello Vip 6…

Davide Silvestri al Grande Fratello Vip 6

Lunedì 13 settembre 2021 va in onda il primo appuntamento con la nuova edizione del Grande Fratello Vip 6 e anche questa volta la programmazione offrirà un doppio appuntamento anche il venerdì sera. Questo a partire già dal 17 settembre 2021.

Davide Silvestri sarà uno dei coinquilini e a tal proposito ha rivelato, sulla rivista TV Sorrisi e Canzoni, di partecipare al reality perché vuole mettersi in gioco, anche se gli mancheranno le sue lunghe sessioni di nuoto e le camminate che è solito fare. Lo spaventa la mancanza di privacy, ma cercherà di mettersi a suo agio pulendo e mettendo in ordine.

Davide Silvestri, inoltre, ha dichiarato che si ritiene simpatico ma anche molto lunatico e che la cosa che lo fa più arrabbiare è quando le persone gli parlano sopra e non lo ascoltano.

Passiamo, ora, alla lista dei concorrenti…

I concorrenti del Grande Fratello Vip 6

Andiamo, adesso, a vedere tutti i concorrenti che terranno compagnia a Davide Silvestri all’interno del Grande Fratello Vip 6. Partiamo dalle donne:

Per quanto riguarda gli uomini, invece, oltre a Davide Silvestri al GF Vip 6 troveremo anche:

In studio, invece, la conduzione è affidata sempre ad Alfonso Signorini, mentre le opinioniste quest’anno saranno Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.

Il percorso di Davide Silvestri

Il percorso di Davide Silvestri all’interno della casa del Grande Fratello Vip 6 ha inizio lunedì 13 settembre 2021. Dovremo, quindi, attendere il passare dei giorni per scoprire come si comporterà con i suoi compagni di avventura e cosa penseranno di lui quest’ultimi.

1° e 2° settimana: Davide ha parlato di sé ai vipponi e ha spiegato il significato del tatuaggio che ha sulla caviglia. Non ha gradito di essere finito in nomination e di averne ricevuto alcune in particolare. Per esempio è rimasto male del voto ricevuto da Andrea (IN AGGIORNAMENTO)

