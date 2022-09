Alex Belli attacca Orietta Berti, che gli aveva lanciato una frecciatina

1 Le parole di Alex Belli

In queste ultime ore a finire al centro dell’attenzione mediatica è stato Alex Belli, che ha duramente attaccato Orietta Berti. Ma cosa è accaduto e perché l’attore è andato su tutte le furie? Facciamo un piccolo passo indietro e scopriamolo. Come ben sappiamo quest’anno la cantante parteciperà al Grande Fratello Vip 7 in qualità di opinionista del reality show. La Berti si sta preparando al meglio per questo inedito ruolo e pochi giorni fa ha rilasciato un’intervista al settimanale Mio. Nel corso della chiacchierata però Orietta ha lanciato una frecciatina proprio ad Alex. Il motivo? La questione dell’amore libero di cui si è tanto discusso. Queste le parole della cantante in merito:

“L’amore libero c’è sempre stato. Una persona che ha più partner pensa di avere un apprezzamento in più. Adesso si vive di gossip, ma poi loro come vivono? Credo che a volte si faccia più per mettersi in mostra, perché magari non hanno fatto nulla di importante nella vita professionale”.

Adesso così a intervenire è stato proprio Alex Belli, che sui social ha replicato alla frecciatina di Orietta Berti, facendo però un duro attacco alla cantante. Queste le dichiarazioni dell’attore, che naturalmente non sono passate inosservate:

“Aspetto al Varco la Sig.ra Berti, in questa nuova stagione!! Molto probabilmente non ha ancora capito su che cosa si basa e si fanno i numeri in un Reality come il GF!! Buona fortuna”.

Molto probabilmente non ha ancora capito su che cosa si basa e si fanno i numeri in un Reality come il GF!! Buona fortuna!!! 🍀 🤯😂😜#alexbelli — ALEX BELLI (@AXBproduction) September 1, 2022

